Valentino Rossi partirà decimo al via dell’ultimo Gran Premio della sua carriera nel Mondiale MotoGP, in programma domani al “Ricardo Tormo” di Valencia. Il Dottore ha trovato un buon feeling con la sua Yamaha Petronas nel sabato del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, accedendo direttamente al Q2 e guadagnando un posto in quarta fila.

Prestazione incoraggiante (è la seconda miglior Yamaha in prova, davanti a Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso) e buone sensazioni in vista della gara di domani, in cui l’obiettivo è quello di confermarsi nella top10 in modo da chiudere la sua avventura nel Motomondiale con il sorriso.

Di seguito il VIDEO con l’intervista integrale di Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del GP Valencia 2021 di MotoGP:

Credit: MotoGP.com Press