MotoGP, Mir vola nel warm-up di Valencia con la Suzuki. 4° Bagnaia, 16° Valentino Rossi

Suzuki in grande spolvero a Valencia nel warm-up mattutino della MotoGP per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, ultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Joan Mir è stato il più veloce in 1’31″082 mettendo in evidenza un ritmo davvero impressionante, ma la casa di Hamamatsu può sorridere anche per il terzo posto di Alex Rins a 238 millesimi dal compagno di squadra.

Secondo un grande specialista della domenica mattina come Takaaki Nakagami, che tiene alta la bandiera della Honda in assenza dei due piloti ufficiali Marc Marquez e Pol Espargarò. Il giapponese del Team LCR si è inserito tra le due Suzuki a 148 millesimi dalla vetta con una bella progressione negli ultimi minuti del turno.

Buoni segnali comunque per Ducati con Francesco Bagnaia 4° a 271 millesimi dalla testa, Johann Zarco 5° ed Enea Bastianini 6° a meno di quattro decimi dal miglior tempo assoluto del warm-up. Non male il nuovo Campione del Mondo Fabio Quartararo, 7° a 441 millesimi dal leader in vista di una gara in cui dovrà rimontare per ambire al podio con la sua Yamaha.

Completano la top10 Brad Binder con la KTM, Jorge Martin con la Ducati Pramac e Maverick Vinales con l’Aprilia. Più attardati in classifica gli altri italiani, anche se con distacchi inferiori al secondo: 13° Franco Morbidelli, 14° Andrea Dovizioso, 16° Valentino Rossi (a 0.905 dalla vetta), 17° Danilo Petrucci e 20° un Luca Marini in grande difficoltà (a 1″3 dal primo).

CLASSIFICA WARM-UP GP VALENCIA 2021 MOTOGP

1 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.082

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.5 1’31.230 0.148 / 0.148

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.8 1’31.320 0.238 / 0.090

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’31.353 0.271 / 0.033

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.433 0.351 / 0.080

6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 332.1 1’31.472 0.390 / 0.039

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.8 1’31.523 0.441 / 0.051

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.4 1’31.633 0.551 / 0.110

9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 328.9 1’31.696 0.614 / 0.063

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1’31.701 0.619 / 0.005

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.8 1’31.708 0.626 / 0.007

12 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 332.1 1’31.728 0.646 / 0.020

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’31.747 0.665 / 0.019

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.927 0.845 / 0.180

15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.9 1’31.981 0.899 / 0.054

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’31.987 0.905 / 0.006

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 319.8 1’32.060 0.978 / 0.073

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’32.296 1.214 / 0.236

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 328.9 1’32.327 1.245 / 0.031

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 325.8 1’32.392 1.310 / 0.065

Credit: MotoGP.com Press