Moto3, bagarre allucinante a Portimao: Foggia parte 4°, Acosta 14°. Mondiale infuocato

Domani, domenica 7 novembre, alle ore 12.20 italiane vivremo, senza ombra di dubbio, un Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021, letteralmente vibrante. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao la classe più leggera andrà a consegnare i penultimi 25 punti della propria annata, con la battaglia tra il leader della classifica iridata, il “Rookie Maravilla”, Pedro Acosta e il nostro Dennis Foggia, divisi da appena 21 lunghezze di distacco, a prendere tutta l’attenzione.

Come se non bastasse, le qualifiche odierne hanno ulteriormente rimescolato le carte, con i due contendenti al titolo ben distanti tra di loro e, udite udite, nessuno dei due in prima fila. Chi è uscito meglio dal sabato lusitano è senza dubbio il portacolori del team Honda Leopard che ha concluso al quarto posto con il tempo di 1:47.517 a 296 millesimi dalla pole position di Sergio Garcia. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, invece, è solamente quattordicesimo (alle spalle del nostro Romano Fenati e davanti ad Alberto Surra e Andrea Migno) con un margine di 712.

Come si può evincere da questi risultati, mai come in questa occasione, la Moto3 è ancor più livellata rispetto al solito. In qualifica, dopotutto, i primi 16 si sono classificati in appena 996 millesimi, confermando come domani ci attenda una gara da “serpentone”, con sorpassi e contro-sorpassi, sugli splendidi sali-scendi di Portimao, e tutto quindi potrà accadere.

Dennis Foggia proverà a partire forte ed a mettere in mostra il suo ottimo ritmo, cercando di spostare tutta la pressione sul suo giovane rivale classe 2004. Il pilota romano classe 2001 è reduce da una striscia di risultati notevoli. Tre successi, un secondo posto e tre terzi nelle ultime sei uscite. Il trend è tutto dalla sua parte, ma i 21 punti di ritardo danno una generosa mano a Pedro Acosta. La gara della Moto3 di domani sarà assolutamente emozionante e vibrante. Ad aprile, nel primo capitolo portoghese, la vittoria andò proprio allo spagnolo davanti a Foggia. Arriverà la riscossa dell’azzurro?

Credit: MotoGP.com Press