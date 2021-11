VIDEO MotoGP, GP Algarve 2021: gli highlights delle prove libere

La prima giornata di prove libere del Gran Premio dell’Algarve 2021 è andata in archivio a Portimao per la MotoGP con il miglior tempo firmato dal nuovo campione del mondo Fabio Quartararo, che ha preceduto le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia e Jack Miller sia in FP1 che in FP2.

Buoni segnali finalmente sul giro secco per la Suzuki con il quarto tempo di Joan Mir, mentre la Honda si dimostra competitiva nonostante l’assenza di Marc Marquez con tre piloti nella top10 della combinata. Attardati purtroppo gli altri italiani, che domani dovranno risalire la china per entrare in Q2.

Di seguito il VIDEO con gli highlights della prima giornata di prove libere della MotoGP a Portimao:

Credit: MotoGP.com Press