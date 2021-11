MotoGP, GP Algarve 2021: inizia il penultimo capitolo della stagione, gli spunti non mancheranno a Portimao

Tutto è pronto per il penultimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Dopo esserci già stato nel mese di aprile, il Mondiale MotoGP 2021 torna a fare tappa sullo splendido tracciato di Portimao, in occasione questa volta del Gran Premio dell’Algarve. Tutti gli appassionati delle due ruote confidavano di ammirare un weekend vibrante sul circuito lusitano, con il titolo ancora in bilico ma, come si è visto in quel di Misano, la caduta di Francesco “Pecco” Bagnaia quando ormai cullava il sogno del successo, ha consegnato direttamente lo scettro a Fabio Quartararo.

Cosa dovremo attenderci, quindi, dal secondo capitolo in terra portoghese? In primo luogo dimentichiamoci quanto visto ad inizio stagione. In quella occasione, eravamo solamente alla terza gara dell’anno, reduci dalla doppietta qatariota, i piloti trovarono temperature ben differenti a quelle con le quali dovranno convivere nei prossimi giorni, essendo ormai nel mese di novembre.

La vittoria andò a Fabio Quartararo davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir. Il campione del mondo uscente lasciò campo al suo successore ed al pilota che ha tentato in ogni modo di mettere in dubbio il trionfo del nizzardo. Il ducatista, a questo punto, dopo la delusione di Misano, farà di tutto per chiudere nel migliore dei modi il suo 2021. Pensare che possa centrare una doppietta tra Portimao e Valencia non è assolutamente campato per aria, dato che in generale nessuno ha più obiettivi di sorta in questa graduatoria.

Il primo posto è già ampiamente assegnato e, di conseguenza, Fabio Quartararo non avrà più quel fuoco nelle vene per andare a dominare ancora la scena. “Pecco” ha 27 punti di margine proprio su Joan Mir per il secondo posto e, a sua volta, lo spagnolo ne detiene 23 su Johann Zarco. In poche parole gli stimoli sono da tutt’altra parte ormai. Anche per questo motivo il pilota torinese cercherà di vincere a Portimao sia per mettere alle spalle la delusione di Misano, sia per ribadire a tutti che nel 2022 la sua stagione dovrà ripartire da dove ha lasciato, ovvero da pole position, vittorie e lotta per il titolo iridato.

Ovviamente, non va dimenticata, l’assenza di Marc Marquez. Il Cabroncito, reduce da due successi consecutivi tra Austin e Misano 2, è ai box per colpa di una commozione cerebrale causata da una caduta in allenamento. Lo spagnolo, quindi, interrompe il suo filotto di vittorie e proverà a tornare a Valencia per il gran finale.

Foto: Lapresse