Moto3, risultati FP2 GP Algarve 2021: Romano Fenati precede Dennis Foggia, Pedro Acosta è 4°

Uno-due italiano nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, le temperature si fanno più calde rispetto al turno mattutino con 20.5° per quanto riguarda l’atmosfera e poco meno di 30° sull’asfalto. Condizioni ideali, quindi, che spingono Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) fino al miglior tempo di 1:48.026, precedendo per appena 15 millesimi Dennis Foggia (Honda Leopard) che aveva fatto segnare la prestazione di riferimento nel corso della mattinata.

Terzo crono per lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) in 1:48.258 a 232 millesimi, appena 9 davanti al suo connazionale e compagno di team Pedro Acosta che, quindi, risponde presente all’attacco di Dennis Foggia in chiave lotta al titolo. Quinta posizione per l’ennesimo spagnolo, Adrian Fernandez (Husqvarna Max Racing) a 349 millesimi di distacco, quindi è sesto Niccolò Antonelli (KTM Avintia VR46) in 1:48.521 a 495 millesimi. Settimo il ceco Filip Salac (KTM Pruestel) a 514 millesimi, ottavo il nipponico Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 671, nono il nostro Riccardo Rossi (KTM BOE) a 682, mentre è decimo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM Pruestel) a 778.

Chiude in sedicesima posizione Andrea Migno (Honda Snipers) a 1.220, mentre è diciottesimo Stefano Nepa (KTM BOE) a 1.282, ma chiude la top14 grazie al tempo messo in cascina nel corso della FP1. Si ferma in ventesima posizione Alberto Surra (Honda Snipers) a 1.289, ultimo della nostra pattuglia.

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra in vista della giornata di domani che vedrà prima la FP3 alle ore 10.00, che andrà a definire la top14 combinata, quindi dalle ore 13.35 scatteranno le qualifiche che comporranno la griglia di partenza della gara di domenica, il primo atto della sfida tra Pedro Acosta e Dennis Foggia.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP ALGARVE 2021 – MOTO3

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 232.7 1’48.026

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.4 1’48.041 0.015 / 0.015

3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1’48.258 0.232 / 0.217

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 239.4 1’48.267 0.241 / 0.009

5 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.8 1’48.375 0.349 / 0.108

6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 235.2 1’48.521 0.495 / 0.146

7 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 233.7 1’48.540 0.514 / 0.019

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.3 1’48.697 0.671 / 0.157

9 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 233.2 1’48.708 0.682 / 0.011

10 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 234.7 1’48.804 0.778 / 0.096

11 28 Izan GUEVARA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 237.8 1’48.812 0.786 / 0.008

12 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 237.3 1’48.886 0.860 / 0.074

13 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.3 1’48.970 0.944 / 0.084

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 233.2 1’49.196 1.170 / 0.226

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 234.7 1’49.225 1.199 / 0.029

16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 232.7 1’49.246 1.220 / 0.021

17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 240.0 1’49.289 1.263 / 0.043

18 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 231.2 1’49.308 1.282 / 0.019

19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 233.2 1’49.314 1.288 / 0.006

20 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 233.7 1’49.315 1.289 / 0.001

21 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 239.4 1’49.385 1.359 / 0.070

22 11 Sergio GARCIA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 231.7 1’49.424 1.398 / 0.039

23 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 236.3 1’49.604 1.578 / 0.180

24 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 230.7 1’50.078 2.052 / 0.474

25 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 232.7 1’50.194 2.168 / 0.116

26 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 231.2 1’50.284 2.258 / 0.090

27 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 231.2 1’50.693 2.667 / 0.409

28 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 229.7 1’51.218 3.192 / 0.525

Credit: MotoGP.com Press