Fabio Quartararo si accontenta della settima posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, infatti, il pilota neocampione del mondo, non ha saputo ripetere quanto fatto nelle precedenti 16 tappe stagionali, chiudendo a debita distanza dalla pole position e facendo capire di non essere al massimo.

Davanti a tutti nella gara di domani (via fissato per le ore 14.00 italiane) vedremo Francesco “Pecco” Bagnaia grazie al suo 1:38.725, mentre il portacolori del team Yamaha Factory non ha saputo andare oltre un 1:39.131 con un distacco di 406 millesimi dal rivale. Domani, suo malgrado, dovrà aprire la terza fila, uno scenario che non aveva mai dovuto affrontare in questo suo scintillante 2021.

“Nella FP4 abbiamo cambiato un po’ il setup e non ho più sentito bene la moto – rivela il nizzardo ai microfoni di Sky Sport -, quando siamo arrivati in qualifica non ho trovato il feeling giusto lungo tutto il giro. In alcuni settori andavo bene, in altri meno. Domattina nel corso del warm-up torneremo sui nostri passi e con la media cercheremo di fare il giusto ritmo”.

Partendo dalla settima casella della griglia quale sarà l’obiettivo per “El Diablo”? “Non sarà una gara facile, dato che tutte e 4 le Ducati saranno davanti a me e sorpassarle non sarà certo una passeggiata. Per me sarà una nuova esperienza partire indietro e cercherò di fare il massimo. Con la media al posteriore penso che potrò fare bene”.

Credit: MotoGP.com Press