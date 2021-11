MotoGP su TV8, GP Algarve 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Nell’odierna giornata di sabato 6 novembre a Portimao verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Algarve, penultima gara del Motomondiale 2021. Le qualifiche saranno particolarmente importanti soprattutto nelle classi inferiori, dove i titoli mondiali sono ancora in palio. Occhio, quindi alle performance di Pedro Acosta e Dennis Foggia in Moto3, nonché di Remy Gardner e Raul Fernandez in Moto2.

In MotoGP c’è una platonica sfida in tema di pole position tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, partiti davanti a tutti 5 volte a testa. Il francese ha però firmato il suo pokerissimo in primavera e l’ultima miglior prestazione in qualifica di El Diablo risale al GP di Catalogna di inizio giugno. Al contrario Pecco vanta una striscia aperta di quattro pole consecutive! Quartararo e Bagnaia a parte, sinora anche Jorge Martìn è stato molto efficace in qualifica, essendo risultato il più rapido per 3 volte. Hanno invece marcato 1 singola pole anche Johann Zarco, Maverick Viñales e Pol Espargarò.

C’è un pareggio anche in Moto2, dove si contano 6 pole position sia per Raùl Fernandez che per Sam Lowes. L’australiano Remy Gardner, leader della classifica iridata, ne ha invece raccolte “solo” 3. Gettando lo sguardo sulla Moto3, si nota come il più efficace nella giornata di sabato sia l’italiano Romano Fenati, unico centauro a essere partito davanti a tutti in 3 occasioni.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in sintesi e in differita le qualifiche di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi. Le prove libere del mattino saranno proposte anche su Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021 MOTOGP

GUIDA TV8 MOTOGP

SABATO 6 NOVEMBRE

16.35-17.45 MotoGP, Moto2 e Moto3 – Sintesi Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

SABATO 6 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

16.10-16.25 Moto2, Qualifiche – Q1

16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Foto: La Presse