Anche se ormai il titolo della classe regina è già stato ampiamente assegnato, anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, si risolve nel canonico duello tra Fabio Quartararo e Francesco “Pecco” Bagnaia.

Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao (dove si è corso già nel mese di aprile) per il portacolori del team Yamaha Factory, la FP1 si è trasformata in una splendida progressione, chiusa con il tempo di 1:40.192 precedendo proprio il pilota della Ducati, suo grande rivale stagionale, che chiude la sua mattinata nella piazza d’onore con il tempo di 1:40.237 a 45 millesimi di distacco. Terza posizione per il suo compagno di scuderia, l’australiano Jack Miller in 1:40.323 a 131 millesimi, capace di issarsi ai piani alti della classifica proprio sotto la bandiera a scacchi, dopo un turno anonimo. Quarto lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) in 1:40.551 a 359 millesimi, mentre alle sue spalle troviamo il compagno di team Joan Mir, ormai ex campione del mondo della classe regina, quinto in 1:40.689 a 497.

Sesto tempo per il primo degli italiani, Luca Marini (Ducati Avintia VR46) in 1:40.789 a 593 millesimi, anche se nell’ultimo tentativo stava dimostrando di poter limare almeno un altro paio di decimi al suo limite, mentre è settimo lo spagnolo Pol Espargarò (Repsol Honda) in 1:40.795 a 603 millesimi, davanti a Maverick Vinales (Aprilia) ottavo a 661. Si ferma in nona posizione il nostro Franco Morbidelli (Yamaha Factory) in 1:40.887 a 695 millesimi, sempre più a suo agio con la nuova M1, mentre completa la top10 lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) in 1:40.889 a 697.

Chiude in sedicesima posizione Danilo Petrucci (KTM Tech3) in 1:41.296 a 1.104 dalla vetta, quindi diciannovesimo Andrea Dovizioso (Yamaha Petronas) in 1:41.392 a 1.200, che continua nel suo percorso di crescita a livello di feeling con la moto di Iwata. Alle sue spalle, ventesimo, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) in 1:41.556 a 1.364, mentre è solamente ventiduesimo ed ultimo Valentino Rossi (Yamaha Petronas) in 1:42.080 a 1.888.

A questo punto la MotoGP tornerà in pista alle ore 15.10 italiane per la seconda sessione di prove libere, che ci permetterà di capire in maniera più chiara i valori in pista. E’ importante notare come, sin da ora, i piloti sono già 2 secondi più veloci rispetto alla FP1 del Gran Premio di Portogallo di aprile, grazie ad una pista che tocca appena i 22°, ed un ambiente attorno ai 15°.

