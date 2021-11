MotoGP, Fabio Quartararo precede Bagnaia e Miller sul giro secco in FP2 a Portimao. 21° Valentino Rossi

A poche ore di distanza dalle FP1, non cambia il risultato a Portimao in MotoGP almeno per quanto riguarda le prime tre posizioni della classifica nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Algarve 2021, penultimo round stagionale del Motomondiale.

Fabio Quartararo si è confermato il più rapido del lotto anche sul giro secco, fermando il cronometro in 1’39″390 con la sua Yamaha e precedendo le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia e Jack Miller. Il piemontese è stato molto veloce come al mattino sul passo con gomme usate, mentre nel time-attack si è dovuto arrendere al Diablo per 132 millesimi facendo comunque meglio del proprio compagno di squadra australiano (3° a 221 millesimi dalla testa).

Conferme importanti ad alti livelli anche nella simulazione di qualifica per la Suzuki grazie al quarto posto di Joan Mir a meno di 3 decimi dal leader, oltre alla discreta decima piazza provvisoria di Alex Rins a 786 millesimi dalla vetta. Buona prestazione corale della Honda, che piazza tre moto nella top10 della combinata (nonostante l’assenza di Marc Marquez) con Pol Espargarò 5°, Alex Marquez 7° e Takaaki Nakagami 9°.

Fuori dai primi 10 purtroppo tutti gli altri piloti italiani: 12° Franco Morbidelli (Yamaha Factory) a 0.835, 13° Danilo Petrucci (KTM Tech 3) a 0.841, 15° Luca Marini (Ducati Avintia) a 0.933, 16° Enea Bastianini (Ducati Avintia) a 1.077, 21° Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a 1.784 e 22° Andrea Dovizioso (Yamaha Petronas) a 1.824.

CLASSIFICA FP2 GP ALGARVE 2021 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.390

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’39.522 0.132 / 0.132

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 340.6 1’39.611 0.221 / 0.089

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’39.680 0.290 / 0.069

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1’39.792 0.402 / 0.112

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 342.8 1’39.889 0.499 / 0.097

7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 336.4 1’40.042 0.652 / 0.153

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’40.069 0.679 / 0.027

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.5 1’40.122 0.732 / 0.053

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1’40.176 0.786 / 0.054

11 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 339.6 1’40.179 0.789 / 0.003

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1’40.225 0.835 / 0.046

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 335.4 1’40.231 0.841 / 0.006

14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1’40.284 0.894 / 0.053

15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 332.3 1’40.323 0.933 / 0.039

16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 336.4 1’40.467 1.077 / 0.144

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.498 1.108 / 0.031

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 337.5 1’40.700 1.310 / 0.202

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 1’40.935 1.545 / 0.235

20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 334.3 1’41.097 1.707 / 0.162

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1’41.174 1.784 / 0.077

22 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’41.214 1.824 / 0.040

Credit: MotoGP.com Press