Andrea Dovizioso esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto del Motomondiale 2021. L’alfiere di Yamaha chiude al penultimo posto la sessione odierna alle spalle del tedesco Stefan Bradl (Honda).

Il romagnolo guarda alla giornata di domani, consapevole di svolgere un’importante test in vista della prossima stagione. L’ex centauro della Ducati non si scompone, pronto a prepararsi al meglio in vista del 2022 quando sarà nuovamente in pista con il marchio giapponese.

Il teammate di Valentino Rossi ha commentato a ‘Sky Sport MotoGP’: “Sono riuscito a frenare un po’ meglio, ma è difficile pensare di recuperare e guadagnare posizioni. L’obiettivo è sempre quello di imparare, sono riuscito a scoprire dei dettagli importanti. Tutto resta in ogni caso complicato”.

Il nativo di Forlimpopoli ha chiuso dicendo: “Ogni sessione per me è fondamentale per compiere un passo in avanti, tutto è positivo. La moto non è semplice, la mia stagione partirà alla fine del campionato nella speranza di avere le idee più chiare per il 2022”.

Foto: MotoGP Press