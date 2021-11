VIDEO MotoGP, Algarve 2021: gli highlights della grande vittoria di Pecco Bagnaia

Weekend da sogno per il pilota torinese Francesco “Pecco” Bagnaia, che chiude con una vittoria una tre-giorni straordinaria che l’ha visto conquistare anche pole e giro veloce, rimanendo in testa per l’intera durata della gara. Gran Premio di Algarve sul circuito di Portimao che sorride all’Italia, portando in dote il secondo posto matematico di Bagnaia nel mondiale piloti e soprattutto la certezza della vittoria della Ducati nel mondiale costruttori.

Secondo gradino del podio per lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) con un distacco di 2.7 secondi da Bagnaia, mentre al terzo posto si classifica l’australiano Jack Miller (Ducati) a 6.6 dal leader. Fabio Quartararo, neo campione del mondo, è caduto a quattro giri dal termine, dopo una gara piuttosto anonima, su un circuito su cui la Yamaha non ha mai trovato le giuste sensazioni.

Una caduta che ha coinvolto Iker Lecuona e Miguel Oliveira a due giri dal termine ha fatto sì che venisse esposta la bandiera rossa, facendo concludere la gara prima della bandiera a scacchi. Dopo essersi accertato delle condizioni di salute dei due piloti, Bagnaia ha potuto poi far esplodere la sua gioia per quello che ha definito il miglior weekend della sua carriera in MotoGP.

Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni del GP di Portimao e, soprattutto, la vittoria di Pecco Bagnaia

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEL GP DELL’ALGARVE







Foto: LaPresse