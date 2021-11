MotoGP, GP Algarve 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 5 novembre

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2021. Si torna a correre sul tracciato di Portimao, dove ad aprile si è già corsa la terza tappa della stagione.

Domani, venerdì 5 novembre, le tre classi daranno il via all’azione con le prime due sessioni di prove libere. La MotoGP sarà l’unica categoria che scenderà in pista con la mente sgombra, dato che il titolo è già stato assegnato a Fabio Quartararo, mentre le altre classi daranno il via alla battaglia. In Moto2, per esempio, Remy Gardner proverà a rintuzzare l’attacco al leader della classifica generale, Remy Gardner, mentre in Moto3 il nostro Dennis Foggia cercherà di iniziare con il piede giusto per mettere subito pressione a Pedro Acosta.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio dell’Algarve sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 non saranno trasmesse le differite delle prove libere. In streaming la giornata si potrà seguire su NOW, SkyGO e DAZN. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata.

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 5 novembre

Ore 10.00-10.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 10.55-11.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 11.55-12.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 14.15-14.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 15.10-15.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 16.10-16.50 Prove libere 2 Moto2

Foto: Lapresse