Prosegue il weekend perfetto di Francesco “Pecco” Bagnaia che, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, oggi ha chiuso al comando anche il warm-up del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021.

Sul tracciato di Portimao le temperature fresche del mattino vedono i piloti scendere tutti in pista con la gomma soft all’anteriore, mentre al posteriore la media viene preferita dalla maggioranza dei protagonisti. Tra questi Francesco Bagnaia (Ducati) che chiude in 1:39.711 con 111 millesimi sul solito Fabio Quartararo (Yamaha) che ha risolto i problemi di gomme e assetto di ieri e si ripropone pronto in ottica gara. Terza posizione per lo spagnolo Iker Lecuona (KTM Tech3) in 1:39.968 a 257 millesimi, quarta per il suo connazionale Joan Mir (Suzuki) a 315, quinta per il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 385.

Sesta posizione per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 519 millesimi, davanti al connazionale Alex Marquez (LCR Honda) a 526, autore anche di una scivolata, quindi ottavo l’australiano Jack Miller (Ducati) a 590 millesimi, nono lo spagnolo Pol Espargarò (Honda) a 610 e decimo Franco Morbidelli (Yamaha) a 667.

Chiude in dodicesima posizione Danilo Petrucci (KTM Tech3) a 682 millesimi, quindi 14° Luca Marini (Ducati Sky VR46) a 810, davanti a Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) 15° a 865, mentre è diciottesimo Andrea Dovizioso (Yamaha Petronas) a 1.241. Solamente ventesimo il suo compagno di scuderia, Valentino Rossi, con un distacco di 1.436 dalla vetta.

A questo punto la classe regina si rimbocca le maniche in vista della gara, che scatterà alle ore 14.00 italiane e andrà a consegnare 25 punti che potrebbero decidere la situazione a livello di campionato costruttori.

Credit: MotoGP.com Press