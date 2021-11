MotoGP, pagelle GP Algarve: Bagnaia non sbaglia niente, Quartararo deconcentrato, Valentino Rossi annaspa

Il Gran Premio dell’Algarve 2021 è andato in archivio a Portimao per la MotoGP con la vittoria schiacciante di Francesco Bagnaia, che ha preceduto sul podio la Suzuki di Joan Mir e la seconda Ducati ufficiale di Jack Miller. 4° un sorprendente Alex Marquez con la Honda, mentre il Campione del Mondo Fabio Quartararo cade e mette a referto il suo primo zero dell’anno. Di seguito le pagelle del GP Algarve 2021:

LE PAGELLE DEL GP ALGARVE 2021

Francesco Bagnaia (Ducati) 10: weekend perfetto e vittoria mai realmente in discussione dopo le qualifiche. Pecco non sbaglia nulla e domina la gara, imprimendo un ritmo incredibile e staccando un avversario dopo l’altro fino a ritrovarsi da solo in fuga per la terza vittoria delle ultime cinque uscite.

Joan Mir (Suzuki) 8: dopo la miglior qualifica della carriera in MotoGP, il campione del mondo uscente si conferma molto competitivo in gara ma non può nulla contro un Bagnaia in stato di grazia. Lo spagnolo torna comunque sul podio (2°) dopo un digiuno di 3 GP e blinda la terza posizione nel Mondiale.

Jack Miller (Ducati) 7: gara molto sudata ma podio in fin dei conti meritato per l’australiano, protagonista di un fine settimana solido fin dalle prove libere. Jackass non riesce a tenere il passo dei primi due, ma riesce a regolare Alex Marquez in un duello tiratissimo anche con un pizzico di fortuna (legata al tempismo della bandiera rossa).

Alex Marquez (Honda) 9: di gran lunga la miglior domenica della stagione per il fratello di Marc, che torna protagonista proprio nel weekend in cui l’otto volte campione del mondo è assente per infortunio. Alex sfiora il podio con una grande rimonta ma può comunque ritenersi estremamente soddisfatto per questo quarto posto sull’asciutto.

Fabio Quartararo (Yamaha) 4: dopo quattro sessioni di prove libere impressionanti, il Diablo ha spento la luce e non è più riuscito a riaccenderla fino al momento della caduta in gara. Autore di una brutta partenza, il nuovo Campione del Mondo ha effettuato una rimonta discreta ma insufficiente per avvicinare il podio, prima di scivolare mettendo a referto il primo zero del suo 2021.

Valentino Rossi (Yamaha) 5: partiva 16°, centra l’obiettivo minimo della zona punti grazie a diverse cadute ma non può essere soddisfatto per il suo 13° posto finale. Il Dottore, in seguito al ritiro di Quartararo, taglia comunque il traguardo come migliore dei piloti Yamaha precedendo il compagno di squadra Dovizioso.

