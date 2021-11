Griglia di partenza MotoGP, GP Algarve: Bagnaia in pole position! Doppietta Ducati, Valentino Rossi 16°

A Portimao sono andate in scena le qualifiche del GP dell’Algarve 2021, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito portoghese. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani. Lo spettacolo non è mancato sui saliscendi in terra lusitana e abbiamo assistito a una bella lotta tra i grandi protagonisti di questa intensa stagione.

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del GP dell’Algarve 2021. Giro secco straordinario per il centauro della Ducati, che ha preceduto il compagno di squadra Jack Miller. Il piemontese ha regolato l’australiano di 0.104, mentre a completare la prima fila è lo spagnolo Joan Mir con la Suzuki. Settimo il francese Fabio Quartararo (fresco Campione del Mondo con la Yamaha) alle spalle della Ducati clienti di Jorge Martin e Johann Zarco e della Honda di Pol Espargarò. Valentino Rossi 16mo con la Yamaha Petronas.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Algarve 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. La gara è in programma per domenica 7 novembre (ore 14.00).

GRIGLIA DI PARTENZA GP ALGARVE MOTOGP 2021

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jack Miller (Ducati)

3. Joan Mir (Suzuki)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Johann Zarco (Ducati)

6. Pol Espargarò (Honda)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Alex Marquez (Honda)

9. Franco Morbidelli (Yamaha)

10. Iker Lecuona (KTM)

11. Alex Rins (Suzuki)

12. Luca Marini (Ducati)

13. Enea Bastianini (Ducati)

14. Aleix Espargarò (Aprilia)

15. Danilo Petrucci (KTM)

16. Valentino Rossi (Yamaha)

17. Miguel Oliveira (KTM)

18. Maverick Vinales (Aprilia)

19. Brad Binder (KTM)

20. Stefan Bradl (Honda)

21. Andrea Dovizioso (Yamaha)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

RISULTATO QUALIFICHE GP ALGARVE MOTOGP 2021

