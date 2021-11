MotoGP, orari qualifiche 6 novembre: programma GP Algarve 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Domani, sabato 6 novembre, il circuito di Portimao sarà teatro delle qualifiche valide per il Gran Premio dell’Algarve 2021, penultimo round stagionale del Motomondiale. Si tratta del secondo appuntamento dell’anno per il circus delle due ruote in Portogallo, dopo il GP andato in scena ad inizio campionato lo scorso 18 aprile.

In MotoGP si profila una bella sfida per la pole position e per la vittoria tra le Ducati ed il nuovo campione iridato Fabio Quartararo, mentre nelle altre classi la tensione è altissima perché devono ancora essere assegnato il titolo. In chiave azzurra fari puntati in Moto3 su Dennis Foggia, chiamato ad una buona prestazione in prova per continuare a sognare una clamorosa rimonta sul leader del Mondiale Pedro Acosta.

Le qualifiche del GP Algarve 2021 verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 una sintesi delle prove ufficiali delle tre classi in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del sabato di Portimao per il Motomondiale..

Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato valevole per il GP Algarve 2021:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP ALGARVE MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Sabato 6 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Guida TV8

Sabato 6 novembre

ore 17.45, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Foto: Lapresse