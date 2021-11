LIVE Moto3, GP Algarve 2021 in DIRETTA: Fenati guida la combinata su Foggia, quarto Acosta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.07 Grazie amici per averci seguito. L’appuntamento è per domani con la FP3 e le qualifiche del GP dell’Algarve per quanto riguarda la Moto3. Un saluto a tutti!

15.05 La classifica combinata dopo le prove libere:

55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’49.479 16 1’48.026 16

2 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’48.296 19 1’48.041 17 0.015 0.015

3 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.455 13 1’48.258 15 0.232 0.217

4 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.168 13 1’48.267 15 0.241 0.009

5 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’50.152 15 1’48.375 16 0.349 0.108

6 23 N.ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM 1’49.686 15 1’48.521 15 0.495 0.146

7 12 F.SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 1’49.082 14 1’48.540 14 0.514 0.019

8 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’49.478 17 1’48.697 15 0.671 0.157

9 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’50.002 14 1’48.708 13 0.682 0.011

10 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’50.735 11 1’48.804 14 0.778 0.096

11 28 I.GUEVARA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 1’49.467 16 1’48.812 15 0.786 0.008

12 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’49.272 15 1’48.886 13 0.860 0.074

13 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’50.153 16 1’48.970 17 0.944 0.084

14 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’49.048 15 1’49.308 14 1.022 0.078

15 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.153 16 1’49.246 3 1.127 0.105

16 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’49.157 15 1’49.196 3 1.131 0.004

17 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’49.268 16 1’49.225 16 1.199 0.068

18 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’50.401 14 1’49.289 14 1.263 0.064

19 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.625 16 1’49.314 13 1.288 0.025

20 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’50.808 15 1’49.315 12 1.289 0.001

21 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’49.529 15 1’49.385 4 1.359 0.070

22 11 S.GARCIA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 1’49.737 16 1’49.424 16 1.398 0.039

23 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’51.010 5 1’49.604 10 1.578 0.180

24 66 J.KELSO AUS CIP Green Power KTM 1’50.914 16 1’50.078 10 2.052 0.474

25 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’50.252 17 1’50.194 12 2.168 0.116

26 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’50.510 17 1’50.284 14 2.258 0.090

27 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’50.462 14 1’51.218 6 2.436 0.178

28 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.610 14 1’50.693 14 2.584 0.148

15.03 Romano Fenati svetta in classifica e domani è chiamato a confermarsi. Attenzione al centauro di Max Racing che potrebbe inserirsi nella lotta per il successo.

15.00 Cala Il sipario sulla FP2 della Moto3. Acosta e Foggia si marcano e domani sono pronti a farci divertire per una sessione da non perdere.

14.58 La classifica aggiornata al termine della sessione.

1 55 R. FENATI 1:48.026 2 7 D. FOGGIA +0.015 3 5 J. MASIA +0.232 4 37 P. ACOSTA +0.241 5 31 A. FERNANDEZ +0.349 6 23 N. ANTONELLI +0.495 7 12 F. SALAC +0.514 8 71 A. SASAKI +0.671 9 54 R. ROSSI +0.682 10 6 R. YAMANAKA +0.778

14.56 Foggia completa secondo, Acosta si accontenta del quarto posto. In vetta resta Fenati che chiude nel migliore dei modi la giornata. Il portacolori del Max Racing regala spettacolo sorprendendo tutti nell’ultimo giro veloce.

14.55 Bandiera a scacchi! Romano Fenati al comando in 1.48.0, ma attenzione ad Acosta e Foggia che devono arrivare.

14.53 Foggia ed Acosta, ultimo tentativo per entrambi. Ultimi 2 minuti di sessione con tutti i protagonista in lizza per il best lap.

14.51 Tutti in pista per gli ultimi 4 minuti. Attendiamo gli ultimi riferimenti della sessione.

14.48 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 1:48.297 2 37 P. ACOSTA +0.769 3 17 J. MCPHEE +0.899 4 16 A. MIGNO +0.949 5 43 X. ARTIGAS +1.088 6 28 I. GUEVARA +1.160 7 55 R. FENATI +1.166 8 6 R. YAMANAKA +1.189 9 2 G. RODRIGO +1.307 10 5 J. MASIA +1.329

14.48 Simulazione passo gara per Foggia che ora si prepara a tornare ai box per cambiare le gomme.

14.45 Foggia si conferma in 1.48.297! Che passo per i portacolori di Leopard, attendiamo la risposta di Acosta.

14.43 Dennis Foggia! 1.48.510 per il #7 di Leopard che beffa Acosta e sale al comando!

14.41 Confermata la rottura del motore per Migno, sessione finita per il romagnolo di Snipers che stava lavorando per la gara.

14.39 Caduta per Holgado, pilota che rimpiazza con KTM Oncu.

14.37 Nessuno sembra in grado di abbattere il riferimento di 1.49.066 di Acosta. Il #37 sta ripetendo quanto mostrato stamattina quando è stato semplicemente il migliore.

14.35 Problemi per Migno che molto probabilmente non riuscirà a tornare in pista.

14.32 La classifica aggiornata della FP2:

1 37 P. ACOSTA 1:49.066 2 17 J. MCPHEE +0.130 3 16 A. MIGNO +0.180 4 7 D. FOGGIA +0.273 5 43 X. ARTIGAS +0.319 6 55 R. FENATI +0.397 7 5 J. MASIA +0.560 8 40 D. BINDER +0.726 9 6 R. YAMANAKA +0.732 10 82 S. NEPA +0.755

14.29 Problemi per Andrea Migno che si ferma sul rettilineo in fondo alla corsia dei box.

14.28 Si migliora Foggia che è in pista con la gomma soft. Quarto tempo per il romano che si rilancia sulla linea del traguardo con 273 millesimi di ritardo da Acosta.

14.26 Pedro Acosta resta il leader della classifica generale, Foggia mantiene il controllo della combinata grazie al crono di questa mattina.

14.23 Acosta leader! Il leader del Mondiale firma il tempo di 1.49.066 davanti a McPhee.

14.22 La classifica aggiornata:

1 17 J. MCPHEE 1:49.196 2 16 A. MIGNO +0.050 3 7 D. FOGGIA +0.455 4 37 P. ACOSTA +0.497 5 5 J. MASIA +0.579 6 43 X. ARTIGAS +0.587 7 40 D. BINDER +0.596 8 82 S. NEPA +0.625 9 55 R. FENATI +0.715 10 71 A. SASAKI +0.970

14.20 Jaume Masià detta il passo in questa FP2 in 1.50.200. Tempi alti al momento, la classifica è destinata a cambiare nei prossimi minuti.

14.18 Attendiamo i riferimenti cronometrici. Tutti scendono in pista, mentre Alberto Surra scivola senza conseguenze in curva 5.

14.15 Green Flag! Inizia al sessione!

14.12 Foggia è stato il migliore nella FP1, ma attenzione ad Acosta che solo ora è atteso in pista con le gomme soft. Attendiamo di scoprire il reale passo dell’iberico.

14.10 I piloti sono pronti per scendere in pista, Tra meno di 5 minuti il via della FP2 del GP dell’Algarve.

14.07 Cambio di casacca per Tatay ed Artigas per il 2022. Il primo saluta Esponsama per recarsi nella neonata CF Moto in cui ritroverà l’attuale alfiere di Leopard.

14.05 Dennis Foggia cerca portare la lotta per il titolo al championship decider di Valencia. Non è una missione impossibile dopo i successi negli ultimi eventi.

14.03 La classifica del Mondiale alla vigilia della penultima prova del 2021:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 234

2 Dennis FOGGIA Honda ITA 213

3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 168

4 Jaume MASIA KTM SPA 155

5 Romano FENATI Husqvarna ITA 147

6 Darryn BINDER Honda RSA 136

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 129

8 Izan GUEVARA GASGAS SPA 105

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 104

10 Andrea MIGNO Honda ITA 90

11 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 84

12 Jeremy ALCOBA Honda SPA 72

13 John MCPHEE Honda GBR 72

14 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 69

15 Kaito TOBA KTM JPN 64

16 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60

17 Stefano NEPA KTM ITA 53

18 Filip SALAC KTM CZE 52

19 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 47

20 Xavier ARTIGAS Honda SPA 39

21 Riccardo ROSSI KTM ITA 29

22 Carlos TATAY KTM SPA 28

23 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 23

25 Yuki KUNII Honda JPN 15

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 4

29 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3

30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

31 Lorenzo FELLON Honda FRA

32 Alberto SURRA Honda ITA

33 Joel KELSO KTM AUS

34 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

35 Matteo BERTELLE KTM ITA

36 Mario AJI Honda INA

37 David SALVADOR Honda SPA

38 David ALONSO GASGAS COL

14.00 La classifica della FP1:

1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 244.3 1’48.296

2 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 242.6 1’49.048 0.752 / 0.752

3 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 238.4 1’49.082 0.786 / 0.034

4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 237.8 1’49.153 0.857 / 0.071

5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 238.9 1’49.157 0.861 / 0.004

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 240.5 1’49.168 0.872 / 0.011

7 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 240.5 1’49.268 0.972 / 0.100

8 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 241.0 1’49.272 0.976 / 0.004

9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 245.4 1’49.455 1.159 / 0.183

10 28 Izan GUEVARA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 242.1 1’49.467 1.171 / 0.012

11 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 243.2 1’49.478 1.182 / 0.011

12 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.8 1’49.479 1.183 / 0.001

13 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 243.2 1’49.529 1.233 / 0.050

14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 242.6 1’49.625 1.329 / 0.096

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 233.7 1’49.686 1.390 / 0.061

16 11 Sergio GARCIA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 240.0 1’49.737 1.441 / 0.051

17 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 241.6 1’50.002 1.706 / 0.265

18 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.6 1’50.152 1.856 / 0.150

19 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 235.2 1’50.153 1.857 / 0.001

20 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 239.4 1’50.252 1.956 / 0.099

21 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 237.8 1’50.401 2.105 / 0.149

22 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.0 1’50.462 2.166 / 0.061

23 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 238.4 1’50.510 2.214 / 0.048

24 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 240.0 1’50.610 2.314 / 0.100

25 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 232.7 1’50.735 2.439 / 0.125

26 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 237.8 1’50.808 2.512 / 0.073

27 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 238.9 1’50.914 2.618 / 0.106

28 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3

13.57 Il sole splende a Portimao, impianto che si appresta per accogliere una seconda tappa del Motomondiale come accaduto per il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Occhi puntati su Dennis Foggia, pronto a confermarsi dopo il best lap in FP1.

13.55 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP2 del GP dell’Algarve, penultimo atto del Mondiale Moto3 2021. Tra pochi minuti si parte.

10.55 Termina qui dunque l’appuntamento con le FP1 della Moto3 per il Gran Premio dell’Algarve; c’è fiducia per Foggia che, ricordiamo, deve ambire a conquistare quanti più punti possibili per sperare nel titolo mondiale. Appuntamento alle 14:10 con la seconda sessione di prove libere, sempre qui, su OA Sport. A più tardi!

10.52 Ottimo risultato nelle FP1 anche per Stefano Nepa e Andrea Migno: ben 4 azzurri nella top 5.

10.50 Serviva mettere subito pressione ad Acosta, e Dennis Foggia, seppur con differenza di gomme, ci è riuscito:

10.49 Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, 12° Romano Fenati, 15° Niccolò Antonelli, 17° Riccardo Rossi, 21° Lorenzo Fellon e 26° Alberto Surra.

10.47 Il segnale che il pilota romano ha lanciato è chiaro: non ha alcuna intenzione di mollare!

10.46 Il primo round va dunque a Dennis Foggia: Acosta è stato il più veloce nella prima parte delle FP1. Lo spagnolo, però, aveva la gomma dura; gomma morbida invece per Foggia.

10.45 Ecco i tempi dei primi cinque:

1 Dennis Foggia 1:48.296

2 Stefano Nepa 1:49.048

3 Filip Salac 1:49.082

4 Andrea Migno 1:49.153

5 John McPhee 1:49.157

10.43 Quarto Andrea Migno: 1:49.153.

10.42 Sesto tempo per Pedro Acosta: la battaglia è appena iniziata.

10.41 Buon tempo di Filip Salac, terzo: 1:49.048.

10.41 ANCORA FOGGIA! 1:48.296.

10.40 BANDIERA A SCACCHI, ARRIVANO GLI ULTIMI TEMPI!

10.39 Acosta si accoda agli italiani: 4° dietro Foggia, Nepa e Migno!

10.39 ADESSO NEPA SECONDO! 1:49.048.

10.38 SUPER MIGNO! Finale di FP1 pazzesco per gli italiani: 1:49.153.

10.37 DENNIS FOGGIA PRIMO! CHE TEMPO! 1:49.064.

10.36 Eccolo Stefano Nepa che spinge fortissimo:

10.35 5 minuti al termine, Nepa si migliora, ma resta secondo dietro Acosta: 1:49.434.

10.34 GRAN TEMPO DI STEFANO NEPA! SECONDO! 1:49.752.

10.33 E ancora: Rossi 13° (si è ripreso dopo la caduta), Fellon 19°, Surra 27°.

10.32 Ricordiamo dunque le posizioni dei nostri italiani: Nepa 4°, Foggia 5°, Migno 8°, Antonelli 9°.

10.31 La pista promette un certo spettacolo, per noi e per i piloti:

10.30 10 MINUTI AL TERMINE DELLE FP1!

10.29 Si migliora ancora Antonelli, nono: 1:50.615.

10.28 CHE TEMPO DI IZAN GUEVARA! Scende sotto l’1:50, l’unico insieme ad Acosta:1:49.974.

10.27 Un bentornato, doveroso, a Sergio Garcia, che torna in pista dopo l’incidente ad Austin:

10.26 Settimo crono per Andrea Migno: 1:50.514.

10.25 SI MIGLIORA ANCORA ACOSTA, CHE RITMO! 1:49.682.

10.24 Si migliora Antonelli: 14°, 1:51.417.

10.23 Buon ritmo anche per Filip Salac, decimo.

10.22 26° posizione per Alberto Surra, dietro di lui Tatay e Holgado.

10.21 Nettamente più veloce degli altri Pedro Acosta, nessuno regge il suo ritmo:

10.20 Ecco i tempi dei primi cinque:

1 Pedro Acosta 1:49.749

2 Xavier Artigas 1:50.341

3 Stefano Nepa 1:50.389

4 Dennis Foggia 1:50.392

5 Jaume Masià 1:50.462

10.19 Quarto tempo di Dennis Foggia: 1:50.392.

10.18 Ancora dietro Niccolò Antonelli, 25°.

10.17 Dodicesimo tempo per Lorenzo Fellon, 22° Riccardo Rossi.

10.16 Sempre primo Pedro Acosta: 1:49.749.

10.15 Buon tempo di Romano Fenati, 6° con 1:50.658.

10.14 Partenza più lenta, per il momento, per Niccolò Antonelli: 13° tempo, 1:51.658.

10.13 Spinge anche Xavier Artigas: adesso è suo il secondo tempo, 1:50.341 per il compagno di squadra di Foggia.

10.12 Caduta alla Curva 3 per Riccardo Rossi: fortunatamente nulla di grave.

10.11 Grande partenza anche per Stefano Nepa: 1:50.440, secondo tempo.

10.10 Dietro Acosta c’è proprio lui, Dennis Foggia: 1:50.930.

10.09 E SI MIGLIORA ANCORA ACOSTA: 1:50.296.

10.08 Partito forte lo spagnolo:

10.07 Pedro Acosta spinge: 1:51.297, primo davanti a Jaume Masia.

10.06 Migno e Foggia momentaneamente più indietro: rispettivamente 9° e 10°.

10.05 Ottimo tempo per Darryn Binder, 1:52.270.

10.04 Cominciano ad arrivare i primi tempi: il primo crono in assoluto è di Izan Guevara, 1:55:580.

10.03 Clima sereno e temperatura ideale per correre:

¡Buenos días desde Portimao!😍 A punto de empezar la acción en pista con la #FP1 de #Moto3. ☀️Ambiente: 16ºC

🌡️Pista: 15ºC#AlgarveGP pic.twitter.com/OlI0CCRhxJ — Box_Repsol (@box_repsol) November 5, 2021

10.02 Weekend decisivo: per conquistare il titolo mondiale, ad Acosta basta conquistare 5 punti in più di Foggia, in vista poi dell’ultimo Gran Premio a Valencia.

10.01 Subito in pista Tetay, Guevara e Sasaki.

10.00 SI PARTE, AL VIA LE FP1!

9.58 2 minuti al via!

9.56 Tutto pronto, tra poco si parte:

9.54 Occhi puntati anche su altri piloti che non lottano per il Mondiale, ma che si stanno mettendo in mostra: su tutti Andrea Migno, Romano Fenati, Jaume Masià e Darryn Binder.

9.52 A meno di sorprese, si correrà su circuito asciutto per tutte le sessioni di prove libere di oggi: non sono previste piogge.

9.50 Mancano 10 minuti al via delle FP1!

9.48 Il pilota romano parte dunque leggermente avvantaggiato sul rookie spagnolo: la vittoria è d’obbligo per sperare nel titolo mondiale.

9.46 Dennis Foggia insegue Acosta in classifica: vorrà ripetere e migliorare quanto fatto l’anno scorso proprio qui in Portogallo, dove ha conquistato il secondo posto.

9.44 Già da queste FP1 sarà importante capire i ritmi dei piloti su un circuito veloce come quello dell’Algarve.

9.42 Questo weekend si corre in Portogallo, per il Gran Premio dell’Algarve.

9.40 Amici di OA Sport benvenuti alla Diretta LIVE delle FP1 della Moto3!

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE delle prove libere della Moto3! Questa settimana si corre in Portogallo per il GP dell’Algarve; alle 9:55 si comincia con la prima sessione; bisognerà poi attendere le 14:10 per le PL2.

Dennis Foggia vorrà mettere da subito pressione a Pedro Acosta: la distanza tra i due in classifica è di 21 punti (234 per lo spagnolo, l’italiano insegue a 213), e già dalle prove libere il pilota romano dovrà confermare il suo momento di forma positivo. Ricordiamo che lo scorso anno Dennis conquistò il secondo posto nel Gran Premio portoghese, ed è da considerare favorito per questo weekend.

Occhi puntati anche su alcune mine vaganti, che potrebbero affermarsi come protagonisti insieme ai due pretendenti al titolo mondiale: Jaume Masià, Andrea Migno, Romano Fenati e Darryn Binder. Sarà importante già da subito vedere i loro tempi nelle prove libere per capire quanto possano insidiare Foggia e Acosta per la vittoria del Gran Premio.

Appuntamento dunque alle 9:55 con la diretta per le FP1; l’inizio della seconda sessione di prove libere è invece previsto per le 14:10. Buon divertimento con la DIRETTE testuale di OA Sport!

