MotoGP su TV8, GP Algarve 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

All’autodromo di Portimao è tutto pronto per mandare in scena il Gran Premio di Algarve, penultimo atto del Motomondiale 2021. In MotoGP Fabio Quartararo si è già laureato matematicamente Campione del Mondo. Si gareggerà quindi per il successo di giornata e per definire le posizioni alle spalle del francese. Nelle classi inferiori, invece, oggi potrebbe essere assegnato il titolo, così come vedere le corse all’Iride completamente riaperte.

In Moto2 l’australiano Remy Gardner ha 18 punti di vantaggio sul compagno di squadra Raul Fernandez. La partita si chiuderebbe, quindi, se il ventitreenne di Sidney dovesse guadagnare 7 lunghezze sullo spagnolo. Invece in Moto3 Pedro Acosta mantiene 21 punti di margine su Dennis Foggia, che però è in prepotente rimonta, avendo raccolto tre vittorie e sei podi nelle ultime sei gare, a fronte dell’unico podio senza successi del diciassettenne iberico, partito come un missile, ma successivamente arenatosi.

