Un 17° posto nel Gran Premio dell’Algarve che non lascia soddisfatto Franco Morbidelli; il pilota della Yamaha conclude il weekend in Portogallo senza punti, con un inevitabile dispiacere.

Non è solo il risultato a lasciare insoddisfatto Morbidelli, ma anche come è maturato. Il suo commento in conferenza stampa non lascia spazio ad interpretazioni: “Sono riuscito a spingere tanto in gara, come volevo, ma al tempo stesso non ho raggiunto il livello che mi ero prefissato. Non avevo la velocità che mi aspettavo di avere; andavano tutti più veloci, tranne me. Cercheremo di capire cos’è successo e proveremo a migliorare per Valencia“.

Non è dunque contento del suo weekend Morbidelli che, seppur sia già concentrato sul GP di Valencia, vuole anche analizzare cosa non sia andato: “Siamo veloci, soprattutto negli altri giorni del weekend, poi in gara andiamo in difficoltà, non so il motivo. Ad Austin e Misano andavo più piano per un mio problema fisico; oggi stavo meglio, ma sono stato lento. Vedremo il perché“.

Duro anche il commento su quanto accaduto in Moto3 e l’incidente chiave in ottica Mondiale tra Foggia e Binder: “L’incidente di Foggia è stato molto sfortunato, meritava di giocarsela fino alla fine; la Moto3 è una categoria pazza, ci sono piloti più folli di altri, e purtroppo queste cose stupide a volte succedono“.

Foto: MotoGP.com Presse