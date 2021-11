La quarta posizione in MotoGP nel Gran Premio del Portogallo per Alex Marquez dà molta fiducia al pilota spagnolo, contento del risultato; per di più, c’è anche un minimo di amarezza per non esser riuscito a conquistare il podio.

Le sue parole in conferenza stampa, infatti, ci fanno capire sia la soddisfazione per il risultato finale, sia il rimorso per il mancato terzo posto, conquistato dal pilota della Ducati Jack Miller: “Sono davvero felice, per me e per la squadra, ma ho un po’ di amaro in bocca: non sono riuscito nemmeno a tentare di superare Miller per via della bandiera rossa, ma l’importante è che Oliveira stia bene. Ma è comunque la prima volta in stagione che ho conquistato la top 5, e ne sono davvero contento: non ho mai smesso di credere in me stesso“.

Lo spagnolo ha notato un netto miglioramento in gara rispetto alle prestazioni del venerdì e del sabato; è stata questa, per lui, la chiave per l’ottimo risultato di oggi: “La gara è stata molto bella, il nostro passo era molto più veloce rispetto alle prove; non mi aspettavo di fare così tanti giri sotto l’1:39“.

Un grande fattore nel raggiungimento di queste prestazioni, per Marquez, è stato apportato dal telaio, che non aveva dato i risultati sperati ad Austin e Misano; a Portimao, invece, ha dato i suoi frutti, come ampiamente dimostrato dal quarto posto finale: “Nell’arco della stagine abbiamo fatto vari errori, ma oggi abbiamo dimostrato che possiamo lottare per le posizioni più alte. Con il nuovo telaio qualche miglioramento ad Austin e Misano lo abbiamo notato, ma non quanto oggi; adesso sappiamo che questa è la strada giusta“.

Foto: Lapresse