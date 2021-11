MotoGP, GP Valencia 2021: programma prossima gara, orari e tv. Si corre il 14 novembre

Mandato in archivio il GP di Algarve, il Motomondiale si appresta a vivere il proprio atto conclusivo già settimana prossima. Come d’abitudine, il sipario sulla stagione calerà al Circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove nel weekend del 12-14 novembre si disputerà il Gran Premio della Comunità Valenciana.

Al di là di ciò che può essere ancora in palio dal punto di vista dei Mondiali 2021, la gara segnerà la fine di un’epoca. Sarà infatti l’ultima volta di Valentino Rossi in pista come centauro. Il quarantaduenne di Tavullia porrà fine alla sua carriera, cominciata il 31 marzo 1996 a Shah Alam, in Malesia. Da allora sono passati 25 anni, 7 mesi e 14 giorni durante i quali il Dottore ha disputato 432 GP, vincendone 115 e salendo sul podio 235 volte, conquistando peraltro 9 titoli mondiali, di cui 7 nella classe regina. Dunque, come seguire in TV l’addio di Valentino alla MotoGP?

Guarda la MotoGP live su DAZN, attiva ora

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è invece prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere e dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP VALENCIA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 12 NOVEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 13 NOVEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

DOMENICA 14 NOVEMBRE

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

Foto: La Presse