Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Portimao, centrando la terza vittoria della sua carriera in MotoGp. Weekend perfetto per il pilota torinese, che ha ottenuto, pole, giro veloce e ha comandato tutta la gara fino alla bandiera rossa che ha decretato la fine della corsa.

“Sono molto felice. Abbiamo fatto un lavoro enorme questo weekend, forse il mio miglior fine settimana della carriera sinora in MotoGP. Mi sono goduto ogni singola sessione fin dall’inizio. Bellissime sensazioni sulla moto, mi sono divertito anche in gara” queste le parole con cui “Pecco” ha commentato questa trionfale tre giorni di Portimao. Una volta interrogato sul bilancio della stagione, il pilota della Ducati si è detto molto soddisfatto: “Abbiamo fatto un grande lavoro e abbiamo vinto il Mondiale costruttori, un risultato importante per la squadra. Poi sono aritmeticamente 2° nel campionato, quindi bene così“.

Non sono mancate anche parole di grande apprezzamento nei confronti del team di Borgo Panigale che per quest’anno, gli ha consegnato una moto molto competitiva: “Dall’anno scorso a quest’anno abbiamo fatto un lavoro incredibile. Soprattutto durante questa stagione abbiamo adattato la moto alle mie esigenze e non è una cosa facile, quando hai delle linee guida come nel 2020. La Ducati ha aperto un po’ la mente. Io ho adattato la mia staccata a questa moto, perché in Moto2 frenavo in maniera diversa. L’ingresso in curva e la percorrenza arrivano invece dal mio stile di guida. È un’ottima base per il 2022“

Andiamo, quindi, ad ascoltare nel dettaglio le sue parole:

VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO BAGNAIA





Foto: Motogp.com