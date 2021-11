Fabio Quartararo esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto del Motomondiale. Il campione del mondo ha completato in vetta alla classifica generale con 132 millesimi di vantaggio su Francesco Bagnaia (Ducati) e 221 sull’australiano Jack Miller (Ducati).

Il #20 del gruppo ha commentato ai microfoni di ‘Speedweek’: “Posso guidare liberamente ora e non ho alcuna pressione. È bello guidare e non dover pensare a niente. È un grande momento della mia carriera che posso godermi tutto senza alcuna pressione”.

Il francese vive tutto con molta leggerezza dopo aver chiuso i giochi per il titolo piloti 2021 in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna (Misano Adriatico) di due settimane fa. L’obiettivo ora per la Yamaha è il campionato costruttori, ancora in palio a due competizioni dal termine.

Il teammate di Franco Morbidelli ha continuato dicendo: “Naturalmente l’obiettivo è lottare per la vittoria, ma posso permettermi di non preoccuparmi del risultato. Riesco a spingere un po’ di più in qualche curva. Nelle due sessioni di oggi mi sono divertito parecchio”.

Foto: MotoGP.com Press