Francesco “Pecco” Bagnaia chiude un fine settimana letteralmente perfetto. Dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, infatti, il pilota della Ducati vince alla grande anche il Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021 e, per non farsi mancare nulla, piazza anche il giro più veloce in gara. Guardando ai numeri, il classe 1997 ha centrato la vittoria numero 14 della carriera nel Motomondiale e la terza nella classe regina, tutte ottenute nelle ultime cinque uscite. Con questo risultato inoltre la scuderia di Borgo Panigale si porta a casa il titolo costruttori.

Sul tracciato di Portimao il pilota torinese voleva lanciare un messaggio dopo la caduta di Misano 2, e il messaggio è arrivato forte e chiaro. “Pecco” non vede l’ora che prenda il via la prossima annata, perchè la sua voglia di vincere il titolo è assolutamente intatta, anzi probabilmente è aumentata, e, soprattutto, le sue qualità ormai sono sotto gli occhi di tutti, di pari passo con una Ducati veramente di livello. Il suo rivale numero uno di questa stagione, Fabio Quartararo, dopo una gara pasticciata, cade a 4 giri dal termine e centra il primo “zero” del suo 2021. Poco male per il pilota soprannominato “El Diablo”, che quindici giorni fa aveva già festeggiato il suo primo titolo iridato nella classe regina.

Il podio viene completato dallo spagnolo Joan Mir (Suzuki) con un distacco di 2.7 secondi da Bagnaia, mentre al terzo posto si classifica l’australiano Jack Miller (Ducati) a 6.6. Quarta posizione per lo spagnolo Alex Marquez (LCR Honda) a 6.8, quinta per il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 8.1, mentre è sesto lo spagnolo Pol Espargarò (Honda) a 9.8. Settimo il suo connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac) a 10.4, davanti all’ennesimo spagnolo, Alex Rins (Suzuki) ottavo a 10.9. Nono il nostro Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) a 14.1, mentre conclude la top10 il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 14.7.

Taglia il traguardo in dodicesima posizione Luca Marini (Ducati Avintia VR46) a 22.8, quindi tredicesimo Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a 22.7 davanti al compagno di scuderia Andrea Dovizioso quattordicesimo a 26.2. Si ferma in 17a posizione Franco Morbidelli (Yamaha) a 27.8, mentre non ha concluso la gara, infine, Danilo Petrucci (KTM Tech3).

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Miller, ma è Bagnaia ad uscire meglio da curva 1, inseguiti da Mir, Martin, Pol Espargarò e Alex Marquez. Quartararo è nono davanti a Morbidelli, mentre Petrucci esce subito di scena per una caduta. Bagnaia chiude in vetta il primo giro provando subito a fuggire, con Mir che supera Miller, mentre Quartararo è già sesto.

Bagnaia e Mir iniziano a martellare su ottimi tempi (fino all’1:39.467) e allungano con un secondo su Miller, 2.2 su Marquez e 2.5 su Martin che si trova Quartararo negli scarichi. Bastianini si porta in 11ma posizione, mentre Rossi scivola fino alla 17ma. Nel frattempo, nel corso del settimo giro, cade anche Aleix Espargarò.

La progressione di Bagnaia inizia a portare frutti, permettendo al ducatista di allungare su Mir fino ai 845 millesimi nel corso del nono giro. Miller si trova ormai a 1.8, quindi Marquez a 2.3 con Martin quinto a 3.0 e Quartararo in scia a 3.4. Il francese, successivamente, commette un errore in curva 13, e viene infilato anche da Zarco.

A metà gara la situazione inizia a delinearsi, con Bagnaia ormai in fuga con 1.5 di margine su Mir che, a sua volta, ha il medesimo vantaggio su Marquez che si porta dietro Miller e Zarco. Il leader della corsa continua in maniera inesorabile con un altro 1:39.5 e sfonda il muro dei 2 secondi di vantaggio su Mir, con Marquez che gli si fa sotto.

A 5 tornate dalla conclusione, Bagnaia gestisce il suo vantaggio che tocca quota 2.4 secondi su Mir, che allunga a 2 su Marquez e Miller. Quartararo, invece, cade in curva 5 e saluta la compagnia. A 2 giri dalla fine Lecuona e Oliveira finiscono nella ghiaia per colpa di un errore dello spagnolo e viene esposta la bandiera rossa. Gara conclusa e successo per “Pecco”.

Credit: MotoGP.com Press