Joan Mir ha conquistato la terza piazzola sulla griglia di partenza del GP dell’Algarve 2021, penultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Il Campione del Mondo 2020 è riuscito a guadagnare la prima fila in sella alla sua Suzuki e domani proverà a giocarsela con le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller per la vittoria sul tracciato portoghese. Lo spagnolo si è distinto durante le qualifiche, palesando un buon ritmo sul giro secco.

Joan Mir ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ho fatto il tempo con la prima gomma, con la seconda pensavo di poter migliorare, ma non ho capito quello che ha fatto Alex Marquez. Mi è stato dietro per tutta la qualifica, quando ho spinto mi ha superato in rettilineo e poi ha chiuso il gas. Non capisco queste strategie, non sono contento di questa manovra. Penso che oggi avevo qualcosa in più, sono contento della prima fila ma quando non riesco a dare il 100% mi arrabbio. Domani possiamo fare una buona gara, partiamo senza nessuno davanti e questa per noi è una novità”.

Foto: MotoGP.com Press