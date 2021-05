CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale di 190 chilometri. Prima di sposarsi verso l’Emilia-Romagna, i corridori dovranno affrontare una frazione dal finale incerto, e divisa in due parti: la prima pianeggiante, la seconda caratterizzata da quattro brevi ma intense ascese che potrebbero creare scompiglio in gruppo. Finale allo sprint o qualche scatto valoroso?

I primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, con giusto un paio di rampe che possono essere superate di slancio. Dal traguardo volante di Canelli (km 114) si comincia a fare sul serio con tre salite nella seconda parte di corsa, che presentano alcuni tratti con pendenze difficili. La prima è Piancanelli (km 122,2), un’ascesa di terza categoria di 7,6 chilometri al 4,8% con punte del 12%, seguita dal quarta categoria di Castino (km 144,5) con i suoi 4,9 chilometri al 5,2% e picchi dell’11%, e Manera (km 153,8) un altro GPM di quarta categoria di 5,4 chilometri al 5,4%, massimo 10%.

Da segnalare anche lo strappo, nonché traguardo volante di Guarene a 15 chilometri dal traguardo, che negli ultimi 300 metri tocca anche tratti al 15%, e che potrebbe essere il punto di svolta della gara. A cinque chilometri dal traguardo si supera un altro strappetto ad Occhetti, per lanciarsi verso il finale nella cittadina di Canale. Quattro ampie curve nell’ultimo chilometro che immettono sul rettilineo d’arrivo in leggerissima ascesa, che potrebbe tagliare fuori i velocisti rimasti. Vista la conformazione della tappa, potrebbe esserci qualche scatto da finisseur.

Dopo la super volata di ieri, siamo più che convinti del fatto che Tim Merlier (Alpecin Fenix) non vorrà di certo mancare nuovamente all’appello. Mentre il campione europeo e italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), dopo il secondo posto di Novara, andrà a caccia di riscatto verso un’ipotetica prima vittoria nella Corsa Rosa. Tra gli uomini veloci e resistenti sugli strappi, è impossibile non citare il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), se non Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Ottime anche le speranze italiane oltre a Nizzolo, perchè spiccano corridori del calibro di Diego Ulissi (UAE Team Emirates), il mattatore dell’ultimo Tour of the Alps Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) e Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team). Tra i possibili outsider abbiamo anche Matej Mohoric (Bahrain Victorius). Ultimi, ma non ultimi, gli uomini della Deceuninck-Quick Step e gli agguerritissimi Joao Almeida e Remco Evenepoel, assieme a Mikkel Honoré.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della terza tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse