LIVE Sport, DIRETTA 6 febbraio: notizie in tempo reale. Gallinari-Miami Heat, accordo a un passo. Presentata la nuova Suzuki

9:40 GOLF – Golf: Alejandro Cañizares in testa dopo il primo giro dell’ISPS Handa Vic Open 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9:30 MOTOGP – Presentata la nuova Suzuki GSX RR 2020 di Alex Rins e Joan Mir. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9:05 BASKET – Derrick Rose non ci sarà allo Skills Challenge nel prossimo All Star Weekend. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8:50 F1 – Ross Brawn ritiene che il GP di Cina possa subire un rinvio a causa del problema coronavirus. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8:37 PATTINAGGIO ARTISTICO – Moore Towers e Marinaro al comando dopo lo short delle coppie ai Four Continents. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8:36 CICLISMO – Herald Sun Tour femminile, Ella Harris vince a Fals Creek, ma la vittoria generale va a Lucy Kennedy. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8:35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Hubbell e Donohue s’impongono nella rhythm dance ai Four Continents. CLICCA QUI PR LA NOTIZIA COMPLETA

8:34 TENNIS – Corentin Moutet avanza ai quarti nel torneo ATP 250 di Cordoba, in Argentina. Fuori Gianluca Mager e l’argentino Guido Pella. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8:33 CICLISMO – Herald Sun Tour, tappa e maglia per Jai Hindley a Falls Creek. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8:32 NBA – Danilo Gallinari-Miami Heat? Accordo quasi fatto. Si muove pesantemente il mercato alla vigilia della deadline per le trade. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8:31 NBA – Si sono giocate nove partite nella notte. Toronto fa 12 di fila, volano anche i Nuggets con Nikola Jokic. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8:30 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, per un’altra giornata di notizie tutte in diretta, per non perdersi niente nel mondo dello sport.

Tutto lo sport e gli eventi del 6 febbraio: orari e programma

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale delle notizie di sport di oggi, giovedì 6 febbraio.

Continuiamo a proporvi le notizie provenienti da tutto il mondo dello sport, da un angolo all’altro del pianeta: il tutto sempre in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Sarà una giornata con tanta Italia, sia sul fronte individuale che su quello di squadra, con un caso ben preciso in cui queste due situazioni vanno a fondersi. Ma andiamo a capire nel dettaglio la ragione.

Gli eventi centrali di oggi sono il Gruppo I della Zona Euro-Africana di tennis con l’incontro Italia-Estonia, dopo il successo delle azzurre di ieri contro l’Austria, e la trasferta di Conegliano nella Champions League di volley femminile. Ritornando al tennis, e qui si giunge alla parte individuale, Roberto Marcora è l’unico italiano impegnato oggi, all’ATP 250 di Pune, in India, contro il francese Benoit Paire. Nel volley, in SuperLega, posticipo Monza-Piacenza. Prosegue il ciclismo, che ha nella Volta a la Comunitat Valenciana un grande appuntamento. Cominciano poi i quattro Preolimpici femminili di basket, che porteranno verso Tokyo 2020 dieci selezioni nazionali.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 6 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

