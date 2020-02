MotoGP, Jorge Lorenzo: “Felice di essere tornato a casa: voglio aiutare la Yamaha a vincere un altro Mondiale”

Jorge Lorenzo è reduce dagli Shakedown Test in sella alla Yamaha e da domani sarà protagonista negli attesissimi Test MotoGP che andranno in scena a Sepang. Lo spagnolo vestirà i panni di collaudatore per la scuderia di Iwata e in Malesia cercherà di tirare fuori il massimo dalla moto per fornire dei dati importanti al team giapponese, utili per permettere ai piloti ufficiali di avere un migliore rendimento in pista. Nelle ultime ore si è parlato anche del possibile ritorno di Jorge Lorenzo in un Gran Premio, si è vociferato della possibilità di una wild card per l’appuntamento di Barcellona ma per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale.

Il cinque volte Campione del Mondo ha parlato nella conferenza stampa che ha preceduto i Test: “Sono felice di essere tornato a casa, questa è l’unica scuderia con cui ho vinto il titolo. Mi sono sempre sentito a mio agio con questa moto, è successo anche l’altro giorno. Voglio aiutare la Yamaha a vincere un altro Mondiale“. Il maiorchino è tornato anche sulla sua esperienza in Honda: “Alberto Puig è stato sempre molto intelligente e mi ha supportato molto durante l’anno con la Honda. Apprezzo che non abbiano messo una clausola sul mio contratto“.

Jorge Lorenzo aveva annunciato il suo ritiro al termine della passata stagione ma poi sembra averci ripensato: “La mia prima idea era stata quella di ritirarmi completamente: ho trascorso 18 anni della mia vita con le moto ma ora sono in un momento diverso della mia vita. L’altro giorno mi sono divertito tanto con la Yamaha, non succedeva da quando vinsi tre gare consecutive nel 2018. L’altro giorno ho detto che ero soddisfatto al 99%, ora dico che lo sono al 98%“.

Foto: Lapresse