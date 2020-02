Volley femminile: Conegliano asfalta il Vasas Budapest e vola ai quarti di finale di Champions League

Conegliano vince con un netto 3-0 (25-11 25-19 25-13) la gara in trasferta sul parquet del Vasas Budapest e stacca il pass per i quarti di finale di Champions League di volley femminile. Daniele Santarelli sceglie di far riposare Paola Egonu e Miriam Sylla e trova una Raphaela Folie in serata di grazia, per lei 19 punti a referto. Tra le venete sugli scudi anche Indre Sorokaite e Chiaka Ogbogu entrambe capaci di mettere a segno 11 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

Nel primo set Conegliano inizia alla grande e piazza un parziale di 4-0 che vale l’8-4 grazie a Indre Sorokaite. Le padrone di casa provano a reagire senza successo e le venete allungano ancora con un gran punto di Terry Enweonwu (8)(14-6). Nonostante l’ampio vantaggio le venete continuano ad attaccare con precisione e salgono fino al 19-10. Nell’ultima parte del parziale Joanna Wolosz (2) e compagne possono gestire e chiudere senza troppi affanni sul 25-11.

Pronti via e Conegliano piazza il break grazie al primo tempo di Raphaela Folie (6-3). Le ungheresi trovano la forza e la capacità di reagire con Maria Kostelanska e riportano in parità le sorti del parziale (10-10). Le ragazze di coach Daniele Santarelli alzano le percentuali in difesa e allungano nuovamente con Chiaka Ogbogu (17-14). Nella seconda parte del set arriva il parziale di 4-0 che fissa il punteggio sul 23-17. Alle venete non resta che controllare prima di chiudere 25-19.

Il terzo set inizia in maniera diversa rispetto ai due precedenti. Le ragazze del Vasas Budapest mettono in campo grande grinta e passano avanti grazie a Trine Kjelstrup (4-6). Le venete tornano a martellare e ribaltano la situazione con una scatenata Folie che mette giù la fast del 15-8. Nella seconda parte del parziale, vista anche la situazione di punteggio, le ungheresi si spengono ed escono di fatto dal match. Conegliano chiude serenamente sul 25-13 e stacca il pass per i quarti di finale di Champions League.

Foto: LPS/Flavio Pavanello