MotoGP, Valentino Rossi: “Sarebbe bello essere in squadra con Jorge Lorenzo, ma ancora meglio con Morbidelli”

Ultima presentazione da pilota del team ufficiale Yamaha per Valentino Rossi, che alla fine del 2020 lascerà la squadra, ma ancora non ha deciso se si ritirerà o se nel 2021 correrà con la Yamaha Petronas. A margine dell’evento l’italiano ha rilasciato una lunga intervista a Marca.com.

Sulla scelta del team, che lo ha appiedato a fine 2020: “È stata una decisione difficile da un lato, perché la conseguenza è che non continuerò nella squadra ufficiale, ma non è stato difficile dall’altro perché non voglio continuare se non sono competitivo. Devo impegnarmi molto per andare al massimo, i risultati sono più importanti“.

Su Fabio Quartararo: “La Yamaha ha fatto la scelta giusta. L’anno scorso ha impressionato tutti. Tutti sapevano che poteva essere competitivo, ma non così tanto. È molto giovane e molto competitivo. Ha chiuso al secondo posto quattro volte, ma perché Marc Márquez e la Honda erano su un altro livello. Non è facile per un principiante“.

Jorge Lorenzo farà da terzo pilota: “Jorge è perfetto per la Yamaha. Ho fatto molto con Lin Jarvis per parlargli. Forse qualcuno ha dubitato, ma ho detto alla Yamaha che sarebbe valsa la pena di prenderlo. E così è stato. Ora è necessario un pilota forte e veloce nei test. Sarà di grande aiuto per sviluppare la moto in un tempo più breve“.

Sul futuro post 2020, in un team con Morbidelli o Lorenzo nel 2021: “Preferisco Morbidelli. Si parla molto di Lorenzo ed una squadra con lui sarebbe molto bella dopo tanti anni. Morbidelli è stato coperto da Quartararo, ma ha avuto un’ottima stagione. Chi merita il posto in questo momento è Morbidelli“.

Foto: LaPresse