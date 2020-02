Herald Sun Tour femminile 2020: Ella Harris è la più forte a Falls Creek. Lucy Kennedy conquista la classifica generale

Vittoria a sorpresa sul traguardo di Falls Creek in occasione della seconda e ultima tappa dell’Herald Sun Tour femminile 2020, che ha visto trionfare la portacolori della nazionale neozelandese Ella Harris. La giovane, classe 1998, alla sua prima vittoria da professionista, è riuscita a sopravanzare con un allungo dell’ultimo minuto le australiane Sarah Gigante (TIBCO-SVB) e Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott), la super favorita del giorno ma che, mancata vittoria di tappa a parte, bissa comunque il primato in classifica generale, portandosi nuovamente a casa, come accadde nel 2019, la maglia di leader davanti a Jaime Gunning (Specialized) e Arlenis Sierra (Astana).

Grande bagarre in gruppo sin dai primissimi chilometri di gara. Il forcing per tentare la fuga del giorno ha causato anche una caduta massiccia che ha mandato a terra diverse atlete compresi l’azzurra Francesca Pattaro (Astana), costretta al ritiro. Tornata la tranquillità nel plotone, dopo una ventina di chilometri ci ha pensato Kate Perry (Specialized) a tentare l’assolo che ben gli riesce guadagnando quasi 1′ di vantaggio. Intanto dietro è la Mitchelton-Scott della super favorita Lucy Kennedy a fare l’andatura. La Perry continua nella sua azione solitaria fino a 17 chilometri dal traguardo. Inizia la selezione in gruppo quando siamo sull’ascesa di Falls Creek. La Mitchelton non si fa trovare impreparata, ma c’è ancora la maglia gialla Arlenis Sierra. Prova ad allungare Bree Wilson (Roxsolt), che guadagna un bel vantaggio sul gruppo quando siamo a 12 chilometri dalla conclusione.

Intanto da dietro prova ad allungare Anastasiia Chursina (Alé BTC Ljubljana), e la Wilson inizia ad accusare un po’ di stanchezza nella lunghissima ascesa di Falls Creek. Nulla da fare per la Chursina, che viene raggiunta da Kennedy, Gunning e altre inseguitrici. A 5 chilometri dal traguardo prova ad allungare proprio la Kennedy seguita dalla Sierra, e riescono a sopravanzare Bree Wilson. Attacca nuovamente la Kennedy, ma Sierra, Gunning e Gigante non ci stanno. All’ultimo momento la neozelandese Harris si fa largo nel gruppo inseguitore, salta le compagne di gara, e con un attacco fulmineo riesce a passare anche Sarah Gigante e Lucy Kennedy sorprendendo tutte quante e conquistando la sua prima vittoria tra le big.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

lisa.guadagnini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Herald Sun Tour