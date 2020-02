F1, Lewis Hamilton ha perso cinque chili: “Sarò ai Test al peso forma di 73 kg, devo aggiungere muscoli”

Lewis Hamilton si sta preparando per i Test F1 che scatteranno il prossimo 19 febbraio a Barcellona, il sei volte Campione del Mondo si lancia verso il campionato con i favori del pronostico e punta a eguagliare lo storico record di successi firmato da Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes si presenterà in terra catalana dopo la presentazione delle Frecce d’Argento che andrà in scena a San Valentino, il 35enne salirà sulla monoposto al Montmelò con ben cinque chilogrammi in meno rispetto ai Test della passata stagione.

A svelarlo è stato lo stesso britannico che segue un regime di dieta vegano ed è molto attento alla sua forma fisica. Lewis Hamilton ha sfoggiato il suo fisico scolpito sui social network: “Lo scorso anno sono arrivato ai test con molto peso corporeo idrico e sui 78 kg. Quest’anno sono al mio peso forma di 73 kg. Ho ancora grassi da bruciare e più muscoli da aggiungere, ma siamo sulla strada giusta”.

Last year I arrived into testing with a lot of water weight and around 78kg. This year, I’m at a better weight of 73kg. Still have more fat to burn off and more muscle to add but on the way. If you are wanting to get in shape, you can do it. Let’s go guys #keeppushing #letsgo 💪🏾 pic.twitter.com/vR56uEiCET

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 6, 2020