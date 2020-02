Sport in tv oggi (giovedì 6 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Programma di una certa ricchezza per quanto riguarda lo sport in tv quest’oggi. Si comincia alla mattina, con la particolarità dell’European Tour in Australia data da dei particolari accordi tra i vari circuiti del golf mondiale. Si prosegue con tanto tennis, con gli ATP di Montpellier, Pune (con Roberto Marcora) e Cordoba, intervallati dalla Fed Cup in cui l’Italia affronta l’Estonia dopo l’odierna vittoria contro l’Austria. Tanto ciclismo con il Saudi Tour e la Volta a Comunitat Valenciana, prima di volgere lo sguardo ancora al golf, in versione PGA Tour. La sera è dedicata alla pallavolo con Champions League femminile e SuperLega maschile, oltre che all’Eurolega di basket che continua con il doppio turno. Di seguito tutto il palinsesto dello sport di oggi.

SPORT IN TV OGGI (GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO): ORARI E PALINSESTO

05:00 GOLF European Tour, ISPS Vic Handa Open, Geelong, Victoria, Australia (1° giro) – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player e GolfTv

10:45 CICLISMO Saudi Tour, terza tappa (King Saud University-Al Bujairi, 119 km) – Diretta tv e streaming su Eurosport 2 dalle 12

11:00 TENNIS ATP 250 Montpellier, Francia: 2° turno – Diretta tv e streaming su SuperTennis

Loading...

Loading...

11:00 TENNIS ATP 250 Pune, India: 2° turno – Diretta tv e streaming su SuperTennis

11:50 CICLISMO Volta a Comunitat Valenciana, seconda tappa (Torrent-Cullera, 181 km) – Diretta streaming su Eurosport Player dalle 14 e su Eurosport 2 dalle 15

15:00 TENNIS ATP 250 Pune, India: 2° turno, Benoit Paire (FRA) (1)-Roberto Marcora (ITA) (Q) – Diretta tv e streaming su SuperTennis

15:00 TENNIS Fed Cup – Italia-Estonia – Gruppo I Zona Euro-Africana, 2° match – Diretta tv e streaming su SuperTennis

15:00 GOLF PGA Tour, AT&T Pebble Beach Pro-Am, California, Stati Uniti (1° giro) – Diretta streaming su GolfTv

18:00 TENNIS ATP 250 Cordoba, Argentina: 2° turno – Diretta tv e streaming su SuperTennis

18:30 BASKET Eurolega, 23a giornata: Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player

19:00 VOLLEY FEMMINILE Vasa Budapest-Conegliano – Champions League – Diretta streaming su DAZN

20:00 BASKET Eurolega, 23a giornata: Alba Berlino-Real Madrid – Diretta streaming su Eurosport Player

20:00 BASKET Eurolega, 23a giornata: Olympiacos-CSKA Mosca – Diretta streaming su Eurosport Player

20:30 VOLLEY SuperLega, 19a giornata: Monza-Piacenza – Diretta streaming su Eleven Sports

21:00 BASKET Eurolega, 23a giornata: Baskonia-ASVEL Villeurbanne – Diretta streaming su Eurosport Player

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com