ATP Pune 2020: fantastico Roberto Marcora che supera in due set Benoit Paire e vola ai quarti

Fantastica vittoria di Roberto Marcora negli ottavi di finale del torneo Atp di Pune. Il tennista azzurro ha battuto con un netto 2-0 (6-4 6-4) il francese Benoit Paire. Un risultato incredibile per il 30enne nativo di Busto Arsizio che si qualifica così ai quarti dove incontrerà l’australiano James Duckworth.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo set che inizia sui binari dell’equilibrio con Marcora che trova spesso la prima e Paire che risponde da par suo sfruttando uno dei fondamentali a lui più cari: il servizio. Nel quarto game il tennista azzurro, numero 174 del ranking Atp, è costretto a difendere due palle break ma nel gioco successivo trova, anche un po’ a sorpresa, un importante break (3-2). Il 30enne nativo di Busto Arsizio sfrutta la situazione, approfittando di un Paire abbastanza svogliato, e chiude sul 6-4.

Secondo set letteralmente infuocato. Il francese parte bene difendendo il servizio a 0 per due volte consecutive ma Marcora nel quinto game trova il break, sfruttando una seconda decisamente debole di Paire sulla quale colpisce con un dritto letale (3-2). Il 30enne nativo di Avignone reagisce con veemenza e porta a casa immediatamente il contro-break (3-3). Dopo due game abbastanza rapidi, l’azzurro mette nuovamente in crisi il transalpino che non riesce ad incidere con la prima e sale 5-4. Il tennista numero 19 del ranking mondiale prova una reazione d’orgoglio salendo spesso a rete ma l’azzurro è bravo ad annullare due palle break prima di chiudere 6-4 qualificandosi per i quarti di finale dove incontrerà James Duckworth.

