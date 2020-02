Pattinaggio di figura, Hubbell-Donohue si impongono di misura nella rhythm dance ai Four Continents, Chock-Bates a un passo

Partono con il botto i Four Continents 2020, importantissimo trofeo internazionale di pattinaggio a figura quest’anno in scena presso la Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea Del Sud). Nella gara inaugurale infatti, la rhythm dance della danza sul ghiaccio, Madison Hubbell-Zachary Donohue si sono imposti di misura sulla concorrenza grazie a una leggerissima superiorità sotto il profilo tecnico, snocciolando elementi di qualità valutati con un grado di esecuzione elevato.

Nello specifico i danzatori allenati da Marie France Dubreuil e Patrick Lauzon hanno fatto il pieno nella sequenza di passi sulla midline (livello 3) e in quella di twizzles, chiamata di livello 4 come il pattern di Finnstep e il sollevamento stazionario. Di livello 3 invece il relativo pattern type. Grazie alla prestazione ampiamente positiva gli statunitensi hanno registrato ll nuovo primato personale di 85.95 (48.47, 37.84) precedendo di appena venti centesimi i compagni di allenamento Madison Chock-Evan Bates, al momento al posto d’onore dopo aver toccato per la prima volta in carriera quota 85.76 (48.22, 37.54), punteggio maturato per via del miglior riscontro sulle componenti del programma e per l’esecuzione di buoni elementi tecnici tra cui spicca un’ottima sequenza di Finnstep (livello 4).

Una leggerissima sbavatura proprio sulla danza obbligata (chiamata di livello 2) ha allontanato invece di soli due punti i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, momentaneamente al terzo posto con 83.92 (46.83, 37.09), sette punti in più della sempre più in crescita coppia cinese formata da Shiyue Wang-Xinyu Liu, in quarta posizione con 77.45 (43.62, 33.63).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Colombo Pier