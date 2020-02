Basket, Stefano Sardara: “Bisogna sfruttare di più i social. Obiettivo almeno tre partite in chiaro in tv”

C’è un vento particolare nel basket italiano, poiché la Lega di Serie A ancora è senza un presidente dopo le dimissioni (a effetto ritardato) di Egidio Bianchi. Per trovare la figura ideale si è formato una sorta di triumvirato che coinvolge Virtus Bologna, Olimpia Milano e Dinamo Sassari. Proprio l’uomo che ha fatto grande la società sarda, Stefano Sardara, ha parlato di questo e altri temi nell’inserto Time Out della Gazzetta dello Sport (la penna è quella di Mario Canfora).

Sulla figura cercata in Legabasket: “Non stiamo cercando una figura normale, bensì una che, oltre ad avere “fame” e voglia di lavorare, abbia competenze nel settore del management sportivo. Non è facile. Si può essere ottimi manager, ma se non si conosce il prodotto basket si farà fatica. E questo sport ha delle logiche particolari“.

L’idea: “Avere più persone per crescere meglio in vari settori. Dovranno vivere la realtà della Lega a Bologna quotidianamente, stare in ufficio, relazionarsi con gli sponsor, proporre innvoazioni“.

Sui diritti tv (il contratto con Rai ed Eurosport è attualmente in scadenza): “Oggi la tv deve guardare alla maggiore fruibilità da parte dei tifosi. Questo significa andare sempre più in chiaro e, allo stesso tempo, continuare a essere visibili su smartphone e altro. Quindi, in chiaro su una piattaforma tra Rai, Mediaset o La7 e a pagamento tra Sky o Eurosport. Delle otto gare di ogni giornata, io ne farei cinque in pay e tre in chiaro“.

Sul fattore social: “La Lega su Instagram ha 98mila follower. La FIP 124mila. Non ci siamo. Bisogna cambiare passo. Vendere bene un prodotto sui social ormai è diventato fondamentale“.

Credit: Ciamillo