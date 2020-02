Volta a la Comunitat Valenciana 2020: Tadej Pogačar beffa Valverde a Cullera. Gianni Moscon ottavo

Inizia il 2020 come aveva finito il 2019 l’enfant prodige sloveno Tadej Pogačar: vincendo. Il corridore della UAE Team Emirates, infatti, ha conquistato la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020 superando sullo strappo di Cullera, 2 km al 9%, l’intramontabile Alejandro Valverde (Movistar). Terzo posto per il belga Dylan Teuns (Bahrain-Merida), mentre primo degli italiani è arrivato Gianni Moscon (Team Ineos) che ha concluso la frazione in ottava posizione.

La tappa è stata animata da una fuga a cinque composta da Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Stepk), Jos Van Emden (Jumbo-Visma), Alessandro De Marchi (CCC), Alvaro Cuadros (Caja Rural), Hector Saez (Caja Rural). Il gruppo, ad ogni modo, ha sempre tenuto sotto controllo il plotoncino al comando ed è andato a riacciuffarli all’imbocco della salita finale.

Sull’erta conclusiva il primo ad allungare è stato Gonzalo Serrano della Caja Rural. Il gruppo, però, lo ha ripreso a 500 metri dal traguardo. Allora hanno provato ad anticipare prima Jan Polanc della UAE e, poi, l’azzurro Gianni Moscon. Nessuno dei due, ad ogni modo, è riuscito a sfuggire alle grinfie del plotone e Valverde, dopo essere piombato sul trattore della Val di Non, ha lanciato il suo sprint. Il murciano sembrava poter cogliere il successo, ma uno straripante Pogačar lo ha superato all’esterno all’ultima curva ed è giunto al traguardo a braccia alzate. Ora il vincitore del Tour de l’Avenir 2018 indossa anche la maglia di leader della classifica generale.

Foto: Lapresse