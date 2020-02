NBA 2019-2020: Andre Drummond passa ai Cleveland Cavaliers

Serata movimentata quest’anno in NBA in occasione della trade deadline, l’ultimo momento disponibile per scambiare i giocatori prima della fine della stagione. Dopo Russell, Wiggins e Iguodala, anche un altro nome abbastanza importante cambia squadra, vale a dire Andre Drummond, pivot che passa dai Detroit Pistons, franchigia che lo scelse al draft 2012, ai Cleveland Cavaliers.

La contropartita che la franchigia del Mitchigan riceverà è davvero minima, vale a dire una seconda scelta 2023 e due giocatori che non trovano spazio da anni in NBA, ovvero Brandon Knight e John Henson. Il motivo per cui Detroit si libera di Drummond, però, non è per ricevere qualcosa nell’immediato, ma per evitare di perderlo a zero in estate o di averlo un altro anno a libro paga con quasi 29 milioni di contratto garantiti. Infatti, il pivot ha ancora un anno di contratto, ma ha una player option, per cui può decidere di uscirvi quest’estate.

Foto: Lapresse