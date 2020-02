Ciclismo, Davide Rebellin firma con la Meridiana Kamen: sarà la sua 28ma stagione da professionista

Davide Rebellin sarà al via della stagione 2020, la sua 28ma da professionista, con la maglia del team Continental Meridiana Kamen, con cui ha firmato, secondo quanto scritto dal sito CyclingNews.com. Il 48enne italiano si era già trasferito nel team croato nella seconda metà del 2019, dopo aver corso con gli stessi colori già nel 2012.

Rebellin in un primo momento sembrava dover correre con Cambogia Cycling Academy, dopo il fallimento del progetto Epowers Factory Racing, poi aveva annunciato il ritiro dopo i campionati italiani 2019, salvo continuare a correre fino a fine settembre, prima della conferma del nuovo accordo.

Così Antonio Giallorenzo, manager della squadra: “Siamo molto contenti del ritorno di Davide nel nostro team. Lo conosciamo bene ed abbiamo un rapporto speciale con lui, è come una famiglia per noi ed è un ciclista importante. Con la sua grande esperienza sarà sicuramente un supporto e fornirà conoscenza ai giovani ciclisti, oltre a essere lui stesso competitivo“.

Chiude così Giallorenzo: “È un atleta che è nella storia del ciclismo italiano, ma è ancora in grado di fare bene e di arrivare in alto con i migliori ciclisti. Ha una grande etica del lavoro, si alza presto ogni giorno e si allena per sei ore, merita un grande rispetto come persona e come atleta“.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse