Fed Cup 2020: Italia-Estonia 1-0. Elisabetta Cocciaretto batte nettamente Elena Malygina, il primo punto è azzurro

Primo punto in favore dell’Italia nel secondo incontro del Gruppo I della Zona Euro-Africana, nel raggruppamento che si sta svolgendo a Tallinn, in Estonia. Elisabetta Cocciaretto ha infatti battuto la padrona di casa Elena Malygina in maniera molto netta e convincente, con un 6-1 6-1 che non ammette discussioni. Per la marchigiana, dunque, esordio vincente in questa settimana azzurra, nell’attesa di Camila Giorgi e del suo match contro Anett Kontaveit, in cui i favori del pronostico vanno all’estone, in grado di arrivare ai quarti di finale agli ultimi Australian Open.

L’inizio di Cocciaretto è molto importante: dopo il 30-0 di Malygina l’azzurra conquista quattro punti consecutivi e il break, poi difeso strenuamente nonostante due doppi falli di fila con il game ai vantaggi. La marchigiana s’inventa poi un bellissimo game in risposta, vincendolo a zero, e poi ha tre palle del 5-0; in questo caso, però, l’estone combatte per tenere il proprio turno di battuta e ci riesce. Sul 5-1 Cocciaretto si guadagna un set point, non riuscendo però a giocare il rovescio sulla palla corta di Malygina. La seconda chance è quella buona: su un dritto in rete dell’estone arriva il 6-1.

La giocatrice di casa tiene come può la battuta sull’1-0 per l’italiana nel secondo parziale, ma poco dopo non può far niente contro l’evidente superiorità in termini di gioco di Cocciaretto, che piazza il break a 30 e prende il largo. La differenza tra le due giocatrici continua a vedersi in campo: Malygina è certamente potente, ma difetta di continuità, cosa che l’azzurra ha acquisito in grande quantità nella seconda metà di 2019 assieme alla personalità. L’ultimo dritto lungo dell’estone sancisce, in un’ora e due minuti, l’esito finale del match: doppio 6-1 e Italia avanti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse