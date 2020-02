Pattinaggio artistico, Moore Toowers-Marinaro in testa dopo lo short delle coppie ai Four Continents 2020, Sui-Han terzi

Clamoroso responso nello short program delle coppie ai Four Continents 2020, seconda gara del celebre trofeo internazionale di pattinaggio artistico in scena questa settimana presso il Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul, in Corea Del Sud. Dopo una gara avvincente a spuntarla sono stati infatti Kirsten Moore Towers-Micheal Marinaro, autori di una prestazione priva di sbavature di rilievo.

I pattinatori allenati da Bruno Marcotte, Alison Purkiss e Brian Shales hanno convinto pubblico e giuria atterrando un buon triplo twist (livello 3) e stupendo con un mastodontico triplo rittberger lanciato, valutato con cinque +4 da parte dei giudici, oltre che con un triplo toeloop in parallelo eseguito senza patemi e con un buon sollevamento axel lasso, chiamato di livello 4. Grazie all’importante prestazione i canadesi hanno migliorato di oltre un punto il loro record personale nel segmento, raccogliendo 76.36 (41.19, 35.17), appena trenta centesimi in più dei cinesi Cheng Peng-Yang Jin, secondi con 75.96 (41.57, 34.39) a causa di una valutazione inferiore sulle componenti del programma.

Solo terzi al momento i grandi favoriti della vigilia, Wenjing Sui-Cong Han, inchiodati sul gradino più basso del podio per via di un errore sanguinoso nel flip lanciato, realizzato solo da due giri di rotazione, e per una leggera sbavatura nella trottola combinata in parallelo, chiamata di livello 3 e valutata con un GOE non particolarmente elevato. I Vice Campioni Olimpici, distanti solo tre punti dalla vetta con 73.17 (37.30, 35.80), tenteranno l’affondo nel programma libero in programma sabato 8 febbraio a partire dalle ore 10:15 italiane.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Valerio Origo