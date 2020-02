Golf: Alejandro Cañizares in testa dopo il primo giro dell’ISPS Handa Vic Open 2020

Si è concluso poco fa il primo giro dell’ISPS Handa Vic Open, torneo che fa parte sia del PGA Tour of Australasia che dell’European Tour. Ed è proprio un europeo a prendere il comando dopo le 18 buche iniziali: si tratta dello spagnolo Alejandro Cañizares, autore di un brillante -9 sul par 72 di Geelong, nello Stato della Victoria. Per lui, due successi sul tour europeo in carriera, dieci birdie e un bogey. Va ricordato che quest’oggi si è girato su due percorsi: il Beach Course (dove si trovava il leader) e il Creek Course.

Al secondo posto ci sono quattro australiani: Matthew Griffin, Travis Smyth, Justin Warren e Jake McLeod, tutti a -7. Importante anche la lotta per il sesto posto, con ben nove uomini a -6: i padroni di casa Andrew Martin, Zach Murray, Brad Kennedy, Min Woo Lee, Andrew Evans e l’amateur Jed Morgan, il canadese Aaron Cockerill e il francese Robin Sciot-Siegrist.

Il vincitore dello scorso anno, lo scozzese David Law, è nel gruppo dei trentesimi a -4; al 47° posto c’è il cinese Haotong Li (-3).

Foto: LaPresse