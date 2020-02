Rugby, Sei Nazioni Under 20 2020: la formazione dell’Italia per la trasferta in Francia. Il XV scelto da Fabio Roselli

Il Responsabile Tecnico Fabio Roselli ha diramato la formazione ufficiale dell’Italia Under 20 di rugby che venerdì 7 febbraio, alle ore 21.00, ad Aix En Provence affronterà la Francia nella seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di categoria. Gli azzurrini all’esordio hanno vinto in Galles.

Rispetto al XV della scorsa settimana, vittorioso per 17-7 a Colwyn Bay, l’unico cambio riguarda l’innesto in prima linea di Neculai al posto di Alongi. fermato per quattro settimane per un fallo commesso proprio durante la sfida in Galles. Confermato il resto della formazione e la panchina, dove subentra Hasa al posto di Neculai, promosso titolare.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA UNDER 20

15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano)

14 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)

13 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano)

12 Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)

11 Michel MBA (Fiamme Oro Rugby)

10 Paolo GARBISI (Argos Petrarca) – capitano

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby)

8 Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby)

7 Manuel ZULIANI (Rugby Paese)

6 Angelo MAURIZI (Polisportiva L’Aquila Rugby)

5 Andrea ZAMBONIN (Rangers Vicenza)

4 Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969)

3 Ion NECULAI (Cavalieri Union)

2 Gianmarco LUCCHESI (Lions Amaranto)

1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club 2015)

A disposizione

16 Matteo BALDELLI (Cavalieri Union)

17 Lorenzo MICHELINI (Kawasaki Robot Calvisano)

18 Muhamed HASA (RUGBY MILANO)

19 Nathanel PANOZZO (Argos Petrarca)

20 Luca ANDREANI (Bassa Bresciana Leno)

21 Manfredi ALBANESE (S.S. Lazio Rugby 1927)

22 Mattia FERRARIN (Udine Rugby)

23 Luca BORIN (FEMI-CZ Rovigo)

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Claudio Bosco LPS