NBA 2019-2020: i Los Angeles Clippers si rinforzano prendendo Marcus Morris

I Los Angeles Clippers, una delle franchigie che ambiscono a vincere il titolo quest’anno, sono intervenuti sul mercato a pochissimo dalla scadenza della trade deadline e sono riusciti a piazzare un colpo che potrebbe permettere loro di diventare ancora più forti. I californiani, infatti, hanno messo le mani su Marcus Morris, ala dal carattere non semplicissimo, ma che sa fare canestro in mille modi e che aggiunge profondità a una panchina, quella dei Clippers, che necessitava di un altro giocatore in grado di poter giocare minuti importanti quando la palla scotterà.

Morris arriva dai New York Knicks e con lui i Clippers ricevono anche Isaiah Thomas in una trade a tre che vede coinvolti anche i Washington Wizards. A New York andranno una prima scelta e Moe Harkless, mentre la franchigia della capitale riceve il sophomore Jerome Washington.

Foto: Shutterstock