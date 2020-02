Tennis: Abigail Spears squalificata per doping, 22 mesi di stop per l’americana

L’americana Abigail Spears, 38 anni, vincitrice degli Australian Open in doppio misto nel 2017, è stata squalificata per 22 mesi per esser stata trovata positiva a un controllo antidoping durante gli ultimi US Open.

Nel campione di urine fornito dalla tennista alla WADA c’erano infatti tracce eccessive di prasterone e testosterone, il che ha portato alla sospensione della tennista già lo scorso 7 novembre. Spears si è difesa sostenendo di non aver usato alcun aiuto per migliorare le proprie prestazioni in campo (come del resto spiegato da lei stessa in un post Instagram appena successivo alla sospensione), e l’ITF è risultata d’accordo. Il problema, per la Federazione internazionale, è che l’errore della tennista è risultato troppo grave per poter erogare una minore pena, e da qui la lunghezza della sua squalifica.

In carriera, Spears ha raggiunto una finale sul circuito WTA di singolare nel 2004 e ne ha vinte 31 in doppio con numerose compagne, la più frequente delle quali è stata la connazionale Raquel Kops-Jones.

Foto: WK Stock Photo / Shutterstock.com