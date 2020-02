Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari e Lara Mori convocate per la Coppa del Mondo a Melbourne: lotta per il pass olimpico!

Vanessa Ferrari e Lara Mori parteciperanno alla terzultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica (circuito di specialità) che andrà in scena a Melbourne (Australia) nel weekend del 20-23 febbraio. La Federazione Italiana ha diffuso la circolazione di convocazione dopo che la FIG aveva già comunicato da tempo la lista delle partecipanti. Le due azzurre saranno impegnate in questo appuntamento nella terra dei canguri, fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le nostre portacolori sono in piena lotta per il pass a cinque cerchi, se lo contendono al corpo libero dove sono alle spalle della statunitense Jade Carey che però dovrebbe qualificarsi ai Giochi attraverso la graduatoria al volteggio. Entrambe le italiane si cimenteranno anche alla trave: venerdì 21 le qualificazioni, domenica 23 le eventuali finali riservate alle migliori otto.

La bresciana tornerà in gara dopo praticamente un anno visto che si era operata ai piedi a fine marzo 2019 e poi aveva avuto dei problemi fisici in autunno che le avevano impedito di scendere in pedana a Cottbus. La Campionessa del Mondo 2006 si presenta da detentrice del titolo a Melbourne e se la dovrà vedere con la toscana, reduce da una buona prova in Serie A sabato scorso a Firenze. Le nostre portacolori sono appaiate al secondo posto in classifica, ogni risultato nei prossimi tre appuntamenti di Coppa del Mondo sarà decisivo per volare in Giappone. Attenzione al viaggio infinito: partenza il 16 febbraio alle ore 21.35 da Milano Malpensa, arrivo a Melbourne alle ore 06.25 (locali) del 18 febbraio dopo uno scalo a Dubai.

In questa tappa la concorrenza sarà molto importante: oltre alla già citata Carey ci sono le canadesi Emma Spence e Isabela Onyshko, la britannica Claudia Fragapane, le cinesi Yushan Ou e Qi Qi, le giapponesi Ayaka Sakaguchi e Kiko Kuwajima, la russa Iana Vorona, le ucraina Anastasia Bachynska e Diana Varinska.

Foto: Federazione Ginnastica Azerbaijan