NBA 2020: i risultati della notte (6 febbraio). Nikola Jokic prende per mano Denver, dodicesima sinfonia per Toronto

Nella notte appena trascorsa si sono disputati nove incontri valevoli per la regular season di NBA 2019-2020. Spicca la vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Miami Heat, mentre i Toronto Raptors riescono a suonare la dodicesima sinfonia soltanto nell’ultimo minuto di gioco. A livello individuale, prestazione super per Nikola Jokic, che trascina i Denver Nuggets al colpo sul campo degli Utah Jazz. Andiamo dunque a vedere quanto accaduto oltreoceano.

Il big match della notte strizza l’occhio ai Los Angeles Clippers, che allo Staples Center superano i Miami Heat con il punteggio di 128-111. Ottima prova di collettivo del team allenato da Doc Rivers, che manda ben otto uomini in doppia cifra: tra questi il miglior realizzatore è Paul George, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. Per quanto riguarda la franchigia della Florida, invece, spiccano i 25 punti dalla panchina di Derrick Jones Jr. e la solita doppia doppia di Bam Adebayo (22 punti e 11 rimbalzi).

Quinta vittoria consecutiva per i Boston Celtics, che al TD Garden piegano gli Orlando Magic con il punteggio di 116-100. Il mattatore della serata bostoniana è Jayson Tatum, che realizza 33 punti e conduce i propri compagni a un successo che vale la terza posizione nella Eastern Conference. Agli ospiti non bastano i 26 di Evan Fournier e la doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi di Aaron Gordon. Continua il momento negativo, invece, per gli Utah Jazz, che incassano la quinta sconfitta di fila arrendendosi a domicilio ai Denver Nuggets per 95-98. Vittoria in rimonta per la franchigia del Colorado, che scende in campo con soli sette uomini a disposizione ed è letteralmente presa per mano da uno stratosferico Nikola Jokic, autore di una tripla doppia da 30 punti, 21 rimbalzi e 10 assist, e da Jamal Murray, a segno con 31 punti.

I Toronto Raptors suonano la dodicesima sinfonia superando al cardiopalma gli Indiana Pacers con il punteggio di 119-118. A dominare la scena sono Kyle Lowry e Serge Ibaka, non a caso i protagonisti anche dell’azione offensiva che regala ai canadesi il successo a 30” dal termine: per la guardia da registrare 32 punti e 10 assist, mentre il nativo del Congo timbra 30 punti (tra cui la tripla della vittoria). Agli ospiti non bastano un secondo quarto spaziale (18-43 di parziale) e i 24 punti di Malcolm Brogdon. I Dallas Mavericks, privi di Luka Doncic, perdono in casa contro i Memphis Grizzlies per 107-121. Il top scorer per la franchigia del Tennessee è il rookie Ja Morant (21 punti), mentre per i texani non sono sufficienti i 32 punti (più 12 rimbalzi) di Kristaps Porzingis.

Loading...

Loading...

Gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari battono a domicilio i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 109-103. Per l’azzurro, al centro di diverse voci di mercato negli ultimi giorni, sono da registrare 15 punti in 30 minuti, ma il miglior marcatore di OKC è il tedesco Dennis Schroder, autore di 30 punti. Per i Cavs è il quinto ko di fila: inutili i 23 punti di Collin Sexton. Vittoria interna anche per i Detroit Pistons, che regolano i Phoenix Suns per 116-108. Dominante Andre Drummond, in doppia doppia con 31 punti (14/19 al tiro dal campo) e 19 rimbalzi, mentre al team dell’Arizona non bastano i 30 punti di Kelly Oubre Jr.

Il solito Trae Young trascina gli Atlanta Hawks al successo sul campo dei Minnesota Timberwolves: il playmaker classe 1998 manda agli atti una doppia doppia da 38 punti e 11 rimbalzi e permette alla franchigia della Georgia di imporsi per 120-127. Infine, larghissima vittoria casalinga dei Brooklyn Nets, che liquidano i Golden State Warriors con il punteggio di 129-88. Il top scorer del team newyorkese è Caris LeVert con 23 punti, mentre per i californiani sono inutili i 17 di D’Angelo Russell.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Detroit Pistons.Phoenix Suns 116-108

Boston Celtics-Orlando Magic 116-100

Brooklyn Nets-Golden State Warriors 129-88

Toronto Raptors-Indiana Pacers 119-118

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 120-127

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 109-103

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 107-121

Utah Jazz-Denver Nuggets 95-98

Los Angeles Clippers-Miami Heat 128-111.

Foto: LaPresse