MotoGP, la Yamaha Petronas chiude il ciclo di presentazioni a Sepang: Fabio Quartararo vuole stupire

Terza e ultima presentazione di questa mattinata malese a Sepang. La classe MotoGP, oggi più che mai, si è messa in mostra e, dopo aver immortalato la Suzuki e la Yamaha Factory, è toccato alla Yamaha Petronas. Un anno di novità per la squadra “satellite” del Team Factory di Iwata. Come è noto, la squadra, con cui correranno il francese Fabio Quartararo e il nostro Franco Morbidelli, disporrà di due moto “A-Spec” uguali a quelle di Valentino Rossi e di Maverick Viñales. Un investimento importante per la scuderia giapponese che, quindi, ha deciso di raddoppiare il proprio impegno e di mettere nelle migliori condizioni i centauri.

Una stagione particolare quella di Quartararo, soprattutto, già “promesso sposo” con la squadra ufficiale l’anno venturo. I riscontri del transalpino, nel suo anno da rookie (sette podi e sei pole-position), hanno convinto i vertici dirigenziali del Sol Levante a investire su di lui a “discapito” di Rossi che, di fatto, dovrà cercare una via alternativa. Potrebbe essere proprio Petronas il target del nove volte iridato nel 2021 e in questo caso sarebbe Morbidelli a farne le spese. Vedremo, a questo punto, cosa la pista ci dirà.

Foto: LaPresse