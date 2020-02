Ginnastica ritmica, Alexandra Soldatova: “Non ho cercato di suicidarmi. Mi sono fatta male preparando la colazione”

Alexandra Soldatova ha smentito la notizia che circolano riguardo al suo tentativo di suicido. Tutti gli organi di informazione russi avevano infatti comunicato che la ginnasta era ricoverata in ospedale a Mosca dopo aver cercato di togliersi la vita ma la 21enne, bronzo all-around ai Mondiali 2018 dove vinse anche l’oro col nastro, ha pubblicato un video sul profilo Instagram della sua allenatrice Anna Dyachenko in cui afferma che era sì ricoverata in ospedale ma in seguito a un incidente occorso mentre preparava la colazione sul luogo di allenamento.

